Ábalos cede ante Podemos y anuncia una ley para limitar los precios del alquiler

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa con la que pretende permitir a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Se trata de una medida a la que el PSOE se comprometió en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos.

Ábalos, que ha hecho este anuncio en su comparecencia en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura, ha sostenido que el control de precios es una medida "oportuna", "ponderada", "tasada" y "proporcional" y ha dicho que cree en ella porque como ministro y como político debe defender los derechos sociales que garantiza la Constitución.

"No pienso mirar hacia otro lado. No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda", ha afirmado.

Antes del verano traeré al @Congreso_Es una iniciativa para permitir el control de precios del #alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas.



"Subidas desorbitadas"

El ministro ha señalado que antes del verano llevará al Congreso "una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas", pero no ha aclarado si la medida estará incluida en una nueva ley de vivienda, si se articulará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos o si se buscará otra fórmula.

Sí ha avanzado que planteará esta medida "tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado". La medida, a la que el PSOE se comprometió en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, cuenta con un amplio rechazo en el sector inmobiliario, que cree que generará un mercado negro, problemas de demandas judiciales masivas, menos oferta y más desigualdad, como ha ocurrido -dicen- en París y Berlín.