La AEB avanza que la banca enviará a Calviño un protocolo contra la exclusión. 

El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha anunciado que AEB, CECA y UNACC presentarán en las próximas horas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una modificación del protocolo estratégico para incluir los nuevos problemas identificados y dar una solución de carácter permanente para las personas mayores que no puedan utilizar los canales digitales.

Así lo ha señalado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, organizado un día después de que Carlos San Juan, el hombre de 78 años impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' por un trato "más humano" en los bancos, registrase las 600.000 firmas obtenidas en la campaña en change.org y se reuniese con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, y con las asociaciones bancarias.

"El problema que ha puesto de manifiesto Carlos San Juan existe, es distinto al que teníamos identificado y es real", ha comenzado diciendo el presidente de la AEB, quien ha recordado que el sector bancario suscribió el pasado año un protocolo estratégico orientado a garantizar la prestación de servicios en el ámbito rural, consciente de que la transformación digital podía generar "ciertas tensiones de exclusión financiera".

El protocolo se centraba, concretamente, en problemas de exclusión financiera digital en el mundo rural, como el acceso al efectivo, y en la formación digital a los mayores. Sin embargo, la campaña de Carlos San Juan ha puesto de manifiesto "algo cualitativamente distinto y más complejo", como que durante la vejez puedan surgir problemas que hagan que la utilización de medios digitales no sea posible, incluso para personas que estaban plenamente digitalizadas.

En este sentido, las asociaciones del sector financiero han llegado a la conclusión de que es necesario contar con un instrumento permanente que permita a las personas que ya no están en disposición de utilizar los canales digitales poder seguir usando otros canales que les permitan tener acceso a los servicios financieros. "Estamos agradecidos porque hemos identificado un problema con carácter estructural, cualitativamente distinto al identificado y al que vamos a poner remedio", ha asegurado Roldán.

"AEB, CECA y UNACC vamos a presentar al Ministerio en las próximas horas una modificación de ese protocolo que ya aprobamos el año pasado para que incluya estos nuevos elementos que hemos identificado y donde, además del mundo rural y la formación de mayores, tengamos soluciones de carácter más permanente para aquellos mayores que no puedan ya utilizar los canales digitales. Lo que vamos a hacer es un protocolo que tendrá distintas alternativas, porque los bancos tienen distintas estrategias comerciales y es bueno que compitan entre ellos", ha revelado Roldán.

Preguntado por las medidas concretas que la banca va a poner en marcha, Roldán ha preferido no revelar los detalles a los medios de comunicación -según recoge Europa Press- antes que al propio Ministerio de Asuntos Económicos "por una cuestión de respeto", aunque ha avanzado que se trata de "buscar soluciones de choque que permitan solventar la tensión y medidas a largo plazo que permitan poner soluciones más estructurales". "En definitiva, las soluciones de choque tendrán que facilitar el acceso a la provisión de servicios bancarios en esas franjas de edad", ha explicado Roldán, quien también ha señalado que algunas medidas tendrán efecto inmediato y otras requerirán más tiempo.

En cualquier caso, el presidente de la AEB ha recalcado que el problema identificado no es exclusivo del sector bancario, ni más severo en este que en otros sectores, sino más bien "al contrario", y ha pedido no renunciar a la transformación de la economía hacia la digitalización y la sostenibilidad. "Me preocupa que todo esto lleve a una especia de neoludismo, de reversión, de crítica hacia el mundo digital", ha reconocido Roldán, quien ha insistido en la necesidad de incidir en la educación financiera y la educación digital, una labor que no es solo del sector bancario, sino de la Administración Pública y todos los sectores, ha reivindicado.