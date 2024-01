Aena da oxígeno a Iberia y sindicatos para llegar a un acuerdo sobre el 'handling'

La gestora de aeropuertos Aena alargará el plazo establecido para que Iberia y sindicatos lleguen a un acuerdo sobre el personal de asistencia en tierra de la operadora aérea, tras haberse agotado el tiempo inicial sin concretar ningún pacto. Fuentes de la aerolínea han señalado que aún no es posible saber cual será la nueva fecha límite para decidir sobre el futuro de los empleados del 'handling'.

Esta nueva prórroga, que se suma a la ampliación aprobada el pasado 12 de enero, ponía las 16:00 horas de este jueves como límite para comunicar un acuerdo entre la aerolínea y los representantes de los trabajadores. A partir de esta hora, Aena había explicado que daría comienzo a los contactos con las aerolíneas adjudicatarias para saber si se había decidido optar por el 'autohandling' o externalizar el servicio.

Así, tanto el operador aéreo como UGT y CCOO, los dos representantes sindicales mayoritarios de los trabajadores del 'handling', dispondrás de más tiempo para acercar posiciones en torno a la situación de la plantilla de asistencia en tierra que trabaja en los ocho aeropuertos en los que la aerolínea perdió su licencia al no ganar el concurso resuelto en septiembre.

Iberia propone crear una nueva empresa

La aerolínea propone la creación de una nueva empresa participada íntegramente por el grupo IAG- al que pertenecen Iberia, Vueling, British Airways, Level y Air Nostrum- para asistir a los aviones del grupo, la cual incorporaría a las 8.000 trabajadores de Iberia Airport Services, encargada actual del 'handling' en la compañía.

Además, Iberia añade un programa de prejubilaciones y bajas incentivadas a partir de los 56 años para 1.727 personas, que serían reemplazadas mediante nuevas contrataciones, por lo que no se reduciría la plantilla. El plan de la compañía no agrada a los sindicatos, que piden que la propuesta de Iberia se aplique únicamente en los aeropuertos afectados por la pérdida de licencias y no en aquellos en los que ha conservado la prestación del servicio de asistencia en tierra.

CCOO y UGT defienden que los trabajadores continúen en Iberia y por ende bajo sus condiciones laborales, para que no tengan que pasar a las empresas que obtuvieron una licencia en el concurso de Aena por subrogación -cláusula firmada años atrás para evitar despidos-, que supondría la aplicación en la plantilla del convenio general del sector.