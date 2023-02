El aeropuerto de París-Orly cancela la mitad de los vueles por un paro sorpresa.

La reforma de las pensiones de Macron no deja de recibir nuevos sectores en contra, en esa ocasión los controladores aéreos franceses han decidido hacer un paro sorpresa este sábado, dentro de la protesta que recorre las calles del país en contra del aumento de la edad de jubilación que plantea el presidente francés. De esta forma quedan cancelados la mitad de los vuelos programados esta tarde en el aeropuerto parisino de Orly.

La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) explicó en un comunicado que, tras constatar que había "un cierto número de huelguistas" en Orly, ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan en un 50% su programa de vuelos a partir de las 13.00 locales (12.00 GMT) durante la jornada de hoy.

La DGAC ha reconocido que, además de esas cancelaciones, se prevén "perturbaciones y retrasos", y ha sugerido a los pasajeros que lo puedan a que aplacen sus viajes y se informen con sus aerolíneas para saber si sus trayectos se mantienen o no y en qué condiciones.

Varios sindicatos de funcionarios han formalizado convocatorias de paros durante varias semanas contra la reforma de las pensiones, y luego los empleados pueden acogerse y hacer huelga o no.

El problema en este caso, que explica que no se hubiera comunicado por anticipado el impacto que iba a tener este sábado, es que las centrales sindicales dentro de la DGAC no habían hecho llamamientos específicos para la jornada de hoy. Por eso la dirección de los controladores no había activado el dispositivo de los servicios mínimos.

Orly es el segundo aeropuerto en importancia de Francia, después de Charles de Gaulle, también en París. Las compañías que operan allí vuelan principalmente a destinos en países del sur de Europa (como España o Italia), y en general de la cuenca mediterránea, así como a diversas ciudades francesas.

Los sindicatos franceses organizan hoy la cuarta jornada de movilizaciones desde el 19 de enero contra la reforma de las pensiones de Macron, que en principio se traduce esencialmente en manifestaciones (unas 250 en todo el país) pero muy pocas huelgas. La siguiente será el jueves 16 de febrero, con paros y manifestaciones.

Los líderes de las centrales también han avisado de que tienen intención de paralizar el país el 7 de marzo si sigue adelante el proyecto de ley de las pensiones, que pretende en primer lugar retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64.