Los agentes del sector apuestan por cerrar un pacto que dispare la cifra de inmuebles

La nueva Ley de Vivienda no deja de poner a tiro al mundo político. Después del anuncio del Gobierno de haber llegado a un acuerdo con EH Bildu y ERC para lanzar modificaciones de la normativa, el PP ha dado un nuevo vuelco entregando una propuesta alternativa que abarca otros ámbitos. Desde dar avales a los jóvenes, hasta construir viviendas para luego cederlas un 40% más baratas que el precio del mercado y facilitar un mejor acceso a estas. A modo general la iniciativa entregada por los populares busca elevar la oferta de mercado a través de diferentes ayudas. Ahora los agentes del sector han salido al paso e indican que también apuestan por un pacto que consiga disparar la cifra de inmuebles disponibles a través de la colaboración público-privada.

Uno de los problemas destacados por los agentes del sector, es que debe existir una mayor colaboración en ese ámbito, porque de esta manera se podrá generar una sinergia entre todos para solucionar un problema que afecta a muchos. "Es importante que haya un mercado de vivienda lo más amplio posible, tanto por el lado de la propiedad como el del alquiler. Nos interesa mucho este último y que haya mucha movilidad a nivel nacional sobre esto", comenta a este periódico el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich. El economista enfatiza en que un pacto a largo plazo no soluciona los problemas de raíz, pero "son la base para que el problema no sea más grande".

Fuentes del portal inmobiliario Idealista han indicado a 'La Información' que la colaboración público-privada es probablemente una de las herramientas más útiles para promover un parque público de vivienda, y que "en este sentido vemos muy positivo destinar suelo público a la construcción de vivienda en colaboración con el sector privado y favorecer un precio tasado más bajo". Por su parte, Pich ha dicho que la vivienda de alquiler es un punto que puede favorecer esta cooperación, si se hacen promociones a largo plazo y el sector público se hace partícipe. Hasta el momento, según el experto, el área pública no ha tenido mayor participación y les pide "humildad": "a mayor mercado y más amplio, más facilidades podemos entregar para que los precios sean variados y sumemos oferta".

La directora ejecutiva de Comprarcasa, Lorena A. Zenklussen, expone que este tipo de colaboraciones son la clave para solucionar problemas como los que sufre actualmente el sector de la vivienda y que "si no se gestionan adecuadamente, pueden generar un efecto contrario". Aún así, la CEO se ha indicado que desde la red inmobiliaria se muestran cautelosos respecto de los últimos anuncios porque se deben analizar muchos factores al respecto: desde el qué se propone, hasta el cómo se van a implementar, porque "la situación en Madrid, Cataluña, Valencia o diferentes sitios de España, no son las mismas, por lo que dar un aval del 15% puede beneficiar en ciertos lugares, pero en otros no solucionar nada".

En este sentido y tomando como referencia la nueva Ley de Vivienda, otros expertos recuerdan que no se puede "forzar" que exista una oferta barata de inmuebles en alquiler, como pretende la nueva normativa. Lo que necesita el país es, precisamente, oferta y elevarla no va a ser a su juicio un reto sencillo. Al final, la solución está en que sea el propio mercado el que se encargue de regular los precios, mientras que el Gobierno debería garantizar acceso y cercanía a quienes tienen que vivir más lejos. La nueva ley puede no conseguir nada, o lo contrario, desincentivar este mercado, sostienen las fuentes consultadas. También inciden en que la cercanía de las elecciones va a obligar a mirar con lupa cada propuesta que se haga a lo largo del espectro político en relación a este sector, puesto que habrá muchas que ni tan siquiera sean viables.

Ayuda a los jóvenes

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo planteó dar ayudas a los jóvenes para que puedan tener un mayor acceso a la vivienda. Dotaciones de 1.000 euros para pagar gastos objetivos de una vivienda o alquiler, avalar las fianzas, ampliar el bono de alquiler joven y dar un 15% de aval del total de la vivienda para que, junto a la hipoteca, los jóvenes consigan casi el cien por cien del dinero para hacerse con un inmueble. Actualmente este segmento es el que mayores dificultades tiene a la hora de acceder a un inmueble; sin embargo, no todos los agentes están de acuerdo con estas políticas porque podrían generar un alza en los precios del alquiler; es decir, un efecto contrario a lo que se busca de forma general en el sector.

"Consideramos que las bonificaciones fiscales no son la solución. Dar dinero a los jóvenes para alquilar es una idea peligrosa porque puede aumentar el precio", avisa Idealista. Según el portal fundado por Jesús y Fernando Encinar, en el pasado ya se habían intentado medidas como estas y consiguieron generar un efecto contraproducente en el mercado. Es por esta razón que proponen que para ajustar el precio la mejor medida sería incrementar exponencialmente la oferta, tomando las medidas que se tengan que tomar "sin líneas rojas". Entre ellas destaca seguridad jurídica; estabilidad regulatoria (dos puntos que incluye la normativa presentada por Feijóo); flexibilidad en los contratos; no discriminación entre propietarios grandes o pequeños; equilibrio entre propietarios e inquilinos en la duración, y obligatoriedad de los contratos.

Para los expertos, la colaboración público-privada es una de las herramientas más útiles para promover un mayor parque público de vivienda.

Los expertos coinciden en que el acceso de los jóvenes a la vivienda es un reto fundamental del sector, pero que dependerá de esta colaboración público-privada también. "¿Cómo conseguimos que los jóvenes puedan incorporarse? No sólo debe hacerse por hipotecas si no por ayudas públicas, familiares, y otros. Esto no es sólo un pacto de Estado político, porque todos deben estar involucrados", añade A. Zenklussen. Asimismo, otro punto destacado de la propuesta de Feijóo ha sido el 'freno' a los 'okupa'. El documento presentado garantizará el desalojo de las okupaciones ilegales en 24 horas; aprobará unos delitos que endurezcan las penas de las okupaciones ilegales y dotará de más recursos a los tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reponer la vivienda a disposición del propietario.

Otro de Frente a esto, Idealista se ha mostrado a favor, señalando que "por fin un partido político se toma en serio el problema de la okupacion e incluye en su programa electoral la tolerancia cero con este fenómeno ilegal", con el objetivo de que los propietarios puedan recuperar lo antes posible sus viviendas. Aunque la industria siente que hay avances, comparten que hay que diversificar el sector. "Puedes hacer muchas aproximaciones para ayudar a los colectivos vulnerables... perfecto. Pero hay que hacer cosas que intenten palear la situación partiendo de la primicia de que no hay una solución milagrosa", finaliza Pich.