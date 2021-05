Cómo invertir sin errores para ganar dinero: de fondos a planes de pensiones

Los expertos en finanzas personales lo tienen claro: a la hora de invertir, mejor empezar ayer que hoy. Sin embargo, el mundo de la inversión es complicado de entender para la mayor parte de la población, con riesgos asociados y errores que pueden dar lugar a pérdida de dinero. Para que esto no suceda, 'La Información' y 'Finect' organizaron este miércoles 19 de mayo un consultorio para aprender a invertir sin errores y ganar dinero.

El evento fue emitido en directo en el canal de Youtube de 'Finect', con una agran acogida entre el público. Santiago Gil, Socio Director de Personal Family Office, y Margarita Illescas, asesora de Inversimply, respondieron a las dudas de los usuarios, dando claves y respuestas para invertir de manera adecuada aunque se tenga poco dinero.

¿Qué hacer con el dinero parado en la cuenta corriente? ¿Cuáles son los mejores fondos de inversión? ¿Es recomendable el bitcoin? ¿Es mejor un PIAS o un plan de pensiones? Los expertos resolvieron estas y otras preguntas que repasamos a continuación (puedes volver a ver el consultorio al completo en el vídeo siguiente):

1. Invertir en fondos de renta variable

PREGUNTA: ¿Qué fondos de renta variable global recomendaríais en estos momentos?

Margarita Illescas: "Yo recomiendo siempre fondos de gestión activa. Los hay muy buenos en el mercado. Si queremos ir a renta variable global está bien el Robeco Global Consumer".

Santiago Gil: "Con los tipos de interés prácticamente a cero, estar en un fondo de renta variable global es básico. Nosotros utilizamos uno que nos gusta mucho: el Morgan Stanley Global Opportunity. Es muy consistente a lo largo del tiempo. Una parte significativa de la cartera debería estar en este fondo".

2. Invertir en fondos de gestión indexada y 'roboadvisors'

PREGUNTA: ¿Cómo veis la inversión en estos fondos?

Margarita Illescas: "Los fondos indexados son muy buenos y están de moda por el tema de comisiones. Eso sí, la cartera ha de estar diversificada. Yo no tendría la cartera al completo en un fondo indexado, porque estamos sujetos a un índice. Si no sube no hay nada de rentabilidad".

3. Inversión en bitcoin y criptomonedas

PREGUNTA: ¿La caída del bitcoin es definitiva?

Margarita Illescas: "El bitcoin es un tema especulativo. La volatlidad es elevadísima y el mercado no está regulado. ¿Entrar o no entrar en este mercado? Yo siempre le hago la misma pregunta a mis clientes: ¿cuánto dinero estás dispuesto a perder? Hay que ponerse en el peor de los casos".

Santiago Gil: "No recomendamos nunca el bitcoin. No lo considero una inversión, me parece más jugar a una lotería. Si quieres poner ahí un poco de dinero que no te importe perder, adelante".

4. Inversión en fondos de inversión o en ETF

PREGUNTA: ¿Es más recomendable invertir en fondos de inversión o en ETF?

Santiago Gil: "Para hacer una cartera de largo plazo recomendamos fondos de inversión por aquello de no tener que vender para ir acomodando la inversión y evitar el peaje fiscal de tener que ir tributando por los beneficios. A no ser que se vaya a hacer una gestión agresiva, recomendamos los fondos de inversión tradicionales".

5. Inversión en fondos de inversión o planes de pensiones

PREGUNTA: ¿Es mejor invertir en fondos de inversión o planes de pensiones?

Margarita Illescas: "El plan de pensiones tiene un objetivo muy claro, que es el tema de la jubilación. La inversión en fondos de inversiones o planes de pensiones es similar, pero si el objetivo es jubilación optaría por un plan de pensiones. Eso sí, el plan de pensiones ya no tiene la misma ventaja fiscal que antes. En cualquier caso, no son productos excluyentes: debemos tener planes de pensiones y fondos de inversión".

Santiago Gil: "Los planes de pensiones tienen un momento y una tipología de cliente muy concreta: únicamente los recomendamos para clientes con una edad cercana a la jubilación y que tiene unos ingresos por renta elevados y así hacer que esa ventaja fiscal sea interesante. Para jóvenes recomendamos fondos de inversión".

6. Inversión en planes de pensiones o PIAS

PREGUNTA: ¿Es mejor invertir en planes de pensiones o PIAS?

Santiago Gil: "Los PIAS son instrumentos con beneficios fiscales que nacieron desde que se eliminó la reducción del 40% de los planes de pensiones al rescatarlos en forma de capital. En ese momento, el Gobierno creó un complemento para poder hacer otro tipo de inversión de cara a la jubilación. El beneficio fiscal que se obtiene es inverso al del plan de pensiones: en el plan de pensiones obtengo un beneficio fiscal cuando aporto y en el PIAS cuando rescato siempre y cuando lo convierta en renta vitalicia".

Margarita Illescas: "Nosotros recomendamos el PIAS para el largo plazo. La fiscalidad es mejor que la del plan de pensiones. Vamos tributar solo por los rendimientos, no por la totalidad".

7. El mayor error al empezar a invertir

PREGUNTA: ¿Cuál es el error a evitar?

Santiago Gil: "Hay que tener muy claras cuales son las expectativas y elegir siempre medios o vehículos contrastados. Hoy día, es importante no caer en internet en estafas en las que pueda perder todo mi dinero. Si lo tienes claro, lo mejor es contactar con un asesor".

Margarita Illescas: "La emoción juega malas pasadas y nos dejamos seducir por herramientas que aparecen en internet con las que supuestamente nos haremos ricos a corto plazo. Hay que ser sensatos y acudir a herramientas supervisadas y reguladas".

8. Fondos recomendados

PREGUNTA: ¿Cuáles son los tres fondos que recomendáis?

Santiago Gil: "Recomiendo el Morgan Stalney Global Opportunity para casi todas las carteras. Otro fondo que recomendamos es el BlackRock Global Fund Next Generation Technology, que el año pasado tuvo una rentabilidad espectacular y es interesante para poner una pequeña parte de las inversiones".

Margarita Illescas: "Para medio plazo recomendaría una cesta de fondos de inversión gestionada con un porcentaje elevado de renta variable. Para largo plazo con el objetivo de la jubilación me iría al PIAS. Estrategia 5 de Aegon es un PIAS potente".