Cuatro formas de encontrar más dinero al ahorrar para la jubilación

Tener una jubilación cómoda depende, en gran parte, de las elecciones que se tomen durante los años anteriores. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos, de cuál es el mayor error que se puede cometer en este ámbito, y no es otro que empezar a guardar el dinero demasiado tarde.

Ya sea que contamos con un plan de pensiones o no, lo recomendable es tener una actitud proactiva con los ahorros de jubilación, que garantizarán el día de mañana vivir la denominada 'edad dorada'. Eso sí, es obvio que no siempre es fácil aprovechar al máximo el dinero, sin embargo, hay algunas maneras de acumular más ingresos, según destaca la sección económica de Millitary.

Cada céntimo cuenta

El primer paso es sencillo: mirar los gastos, porque cada céntimo cuenta. ¿Cuánto de sus ingresos cada mes se destina a cosas que no necesita o incluso no desea? Lo ideal es, pues, mantener un registro y ver dónde va el dinero durante algunas semanas.

Es preciso mostrar atención a las compras compulsivas e, incluso, otros gastos mensuales. Suscripciones de servicios que ya no utiliza o, incluso, la frecuencia con la que se come fuera en lugar de cocinar en casa. No hay que olvidar tampoco revisar los extractos bancarios. Muchas veces, tenemos ciertos gastos que van destinados a algo que ni siquiera queremos.

Otras formas de ingresos (además del trabajo)

Habrá algún momento en el que no se pueda recortar más del presupuesto. Ya sea porque no quiere reducir su calidad de vida, o directamente porque no puede ahorrar nada más. Ante esta tesitura, lo ideal es encontrar otras formas de ganar dinero.

Esto puede incluir muchas cosas, como algún trabajo extra que permita ingresar algo más de dinero: asistente remoto, profesor particular online, proporcionar servicios de redacción... También, incluso, vender objetos antiguos que hay en casa y que ya no se utilizan. Aunque no lo parezca, algo que tenemos olvidado en el fondo del cajón, puede resultar un auténtico artilugio para otros.

Configuraciones automáticas

A veces, la mejor forma de ahorrar más dinero es, directamente, hacerlo de manera automática. Hay distintos productos financieros que reportan una rentabilidad mayor y que protegen nuestro dinero, como pueden ser los depósitos. Hay algunos en los que, pese a la bajada de tipos de interés, sigue siendo posible ganar dinero.

También se puede aportar más al plan de pensiones. Quizás, no estemos en el límite máximo anual, por lo que sería una idea, cambiar la cantidad que va a parar al plan de pensiones.

Ganancias inesperadas

Por último, otra idea es acostumbrar a reportar cualquier ganancia inesperada a los ahorros de la jubilación. Por ejemplo, parte de una paga extra, reembolsos, obsequios, etc.

Cuando utilice este punto, no requiere poner toda ese nuevo ingreso en el bote de ahorros. Esto, además, puede generar cansancio psicológico al ganar dinero y no obtener recompensa inmediata por ello. Por tanto, lo ideal, es destinar, parte de esa ganancia a la jubilación.