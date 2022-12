La AIE urge a pactar un tope al gas en la UE para afrontar un 2023 "muy dificil"

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha alertado hoy de que el año 2023 será "muy difícil" para la Unión Europea en cuanto al abastecimiento de gas natural, al enfrentarse a un déficit potencial de casi 30.000 millones de metros cúbicos para el próximo año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha urgido a los Estados miembros a desbloquear el tope al gas y poner en marcha otras iniciativas energéticas para garantizar la seguridad energética del próximo año.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Biral, compareció junto a Von der Leyen para explicar que aunque "este invierno parece que estamos fuera de peligro" más allá de "algunas magulladuras sociales y económicas", sus previsiones alertan de que "la crisis no se ha acabado y el año que viene puede ser mucho más difícil que este". Tras definir la situación actual como "la primera crisis energética global", cree que la UE "no está fuera de la zona de peligro", ya que "muchas de las circunstancias que permitieron a los países de la UE llenar sus sitios de almacenamiento antes de este invierno pueden no repetirse en 2023".

Entre los factores que hacen temer un 2023 más complejo para el llenado de depósitos de gas en suelo europeo se encuentran la caída de las exportaciones rusas en torno a un 80% y los límites a la exportación de gas natural licuado (GNL) por parte de los países productores, que sólo podrán añadir 20 bcm a la producción ya existente. A eso se suma el fin de las políticas Covid-Zero de China, que podrían hacer despegar su economía y "comerse una buena porción" de estas transacciones si vuelve a sus niveles de consumo habituales.

Biral agregó que los esfuerzos emprendidos por la UE han reducido a la mitad esa posible brecha entre oferta y demanda, que podría haber alcanzado los 60 bcm, y llamó a implementar una serie de medidas urgentes que ofrecerían retorno en sólo dos años gracias al ahorro de gas, para lo cual sería necesaria una inversión de 100.000 millones de euros. Entre estas medidas se encuentran la mejora de la eficiencia energética de los edificios, el despliegue de luces LED en el alumbrado urbano o incentivar las bombas de calor eléctricas para los sistemas de calefacción.

Desbloquear el tope al gas

Mientras tanto, Von der Leyen ha urgido a los países a llegar a un acuerdo que desbloquee las normativas "secuestradas" a expensas de ese pacto sobre el tope al gas, de forma que las compras conjuntas puedan arrancar la próxima primavera porque "cada día de retraso tiene un precio". "Ahora hace falta una acuerdo político (...). Espero realmente que podamos encontrar una solución en los próximos días", aseguró la presidenta de la Comisión, quien señaló que ese acuerdo tendrá que tener en cuenta el riesgo de reducción de demanda, la seguridad de suministro y la estabilidad financiera.

Los ministros de Energía de los países de la UE celebrarán mañana una reunión crucial donde intentarán poderse de acuerdo sobre cómo establecer un tope al gas, con un bloque de una quincena de capitales que reclama una intervención excepcional, donde están España, Francia o Grecia, y otro que no quiere intervenir, liderado por Alemania y Países Bajos. De ese acuerdo depende también la aprobación de otras dos piezas legislativas de emergencia para organizar compras conjuntas de gas en la UE, establecer requisitos de solidaridad entre países o acelerar el despliegue de renovables. Sin embargo, las posiciones están aún alejadas y en los últimos días no se ha logrado llegar a un acuerdo entre los Veintisiete.