La AIReF advierte que la deuda pública podría llegar al 140% del PIB en 2040. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la ratio de deuda sobre PIB ascenderá a partir de 2025 hasta poder situarse entre el 125 y 140% del PIB en 2040, con la hipótesis de un escenario sin medidas para reducir el déficit estructural. La AIReF ha publicado este martes la actualización de su observatorio de deuda pública, en el que señala que el "fuerte viraje" en las decisiones de los principales bancos centrales de todo el mundo en respuesta a la elevada inflación se está traduciendo en acusados repuntes en las rentabilidades de la deuda soberana a nivel global.

Este deterioro de las condiciones de financiación se acabará trasladando de manera gradual al déficit y a la deuda, según la AIReF, que a corto plazo prevé una disminución de la deuda pública desde el 117,7% del PIB actual al 108,8% del PIB en 2025. Las expectativas de mayores tipos de interés agravan la dinámica de la deuda, señala la AIReF, ya que unos tipos de interés más elevados generarán una mayor carga financiera, que de no ser compensada con algún ajuste, acabará impactando en la ratio de deuda. Las simulaciones muestran que una carga financiera entre 1,3 y 1,8 puntos superior implican entre 12 y 16 puntos de incremento en la ratio de deuda en 2040.

También impactará en las pensiones

La Airef también ha explicado que la inflación llevará a un incremento de las pensiones en torno a un 9%, dado que estas se encuentran vinculadas al índice de precios al consumo (IPC). Este es uno de los impactos que tiene sobre el gasto público el aumento de los precios, aunque la recaudación también aumenta con esta situación inflacionista. La Airef calcula que por cada punto de inflación la partida destinada a las prestaciones públicas se incrementa en 1.500 millones de euros, por lo que si se sitúa en el 9%, el gasto aumentaría en 13.500 millones.

Sobre la recaudación tributaria, la presidenta Cristina Herrero, señaló que sigue aumentando a un ritmo del 20% mensual, y ha señalado que es un dato "sorprendente". No obstante, Herrero ha explicado que "para valorar la sostenibilidad de las pensiones no solamente tenemos que tener en cuenta su revalorización", sino también en "la pensión de entrada en el sistema y otros factores como los factores de sostenibilidad". Como en otras ocasiones, ha recordado la importancia de establecer "una estrategia fiscal a medio plazo", de no tenerla, subrayó Herrero, "es muy difícil establecer objetivos a largo plazo".