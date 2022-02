La AIReF alerta sobre el déficit tras la ejecución del Plan de Recuperación

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que la ejecución del Plan de Recuperación no va a reducir el déficit por si solo, de hecho, avisa de que "muchos gastos que nacen de inversiones del Plan de Recuperación van a originar un gasto posterior". Es decir, que una vez se complete el Plan, algunos de los gastos asociados a inversiones deberán financiarse con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por lo que la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, alerta de que "el Plan de Recuperación por la vía de las inversiones va a afectar a nuestra capacidad de crecimiento".

"Hay una tendencia a pensar que dentro de seis años se acaba todo y eso no es verdad", criticó la presidenta durante la rueda de prensa para presentar la hoja de ruta de la División de Evaluación del Gasto Público. Herrero insistió en la necesidad de tener un plan fiscal a medio plazo y un análisis de las consecuencias del Plan de Recuperación. "Se debería estar trabajando en la reforma del marco fiscal nacional", insistió. No es la primera vez que la AIReF exige un examen más preciso al Gobierno, pero ahora da por hecho que algunas de las inversiones que se realicen bajo el marco del Plan pueden dar lugar a más gastos a largo plazo. De la misma forma, señaló que puede haber "sectores en los que los recursos hayan sido insuficientes" y se requiera de mayor inversión a futuro.

En las recomendaciones del cuarto trimestre del pasado año, la AIReF apuntaba que la perspectiva a medio plazo era importante para "reflejar el impacto plurianual de los proyectos financiados con los fondos europeos de recuperación". No obstante, ya entonces, el Gobierno defendía que "el impacto macroeconómico (del Plan de Recuperación) ya está incluido en el estado inercial de la Actualización del Programa de Estabilidad". El organismo que preside Cristina Herrero insiste en que el Plan de Recuperación no tiene en cuenta "qué parte de las inversiones descritas supondrían incrementos del gasto de carácter estructural una vez finalizado el plan".

Hasta el momento, el Gobierno confía en el incremento en la recaudación tributaria, la mejora del empleo y la recuperación de la actividad para la reducción progresiva del déficit. Se trata de medidas que actúan por la parte de los ingresos, pero no se están teniendo en cuenta los gastos que, como advierte la AIReF, podrían aumentar a través de inversiones realizadas durante la ejecución del Plan de Recuperación. Además, el cuadro macroeconómico de Moncloa estima que el déficit sea del 5% este año, del 4% en 2023 y del 3,2% en 2024, por lo que ni siquiera en el último año contemplado se estaría cumpliendo con las reglas fiscales europeas, que en la actualidad están suspendidas y pendientes de una revisión.

La presidenta de la AIReF, por su parte, defendió este miércoles que "fiarlo todo a lo que vaya a hacer Europa y si vamos a volver a un marco de reglas fiscales es un ejercicio simplista. Deberíamos tener claros nuestros objetivos a medio plazo". Herrero descartó que la recuperación de las reglas fiscales en 2023 signifique volver al 60% de deuda en relación al PIB y del 3% de déficit, cifras que consideró ahora "impensable" que se apliquen no solo a España, sino también a otros países de la Unión Europea. La AIReF confía en que Bruselas aúne "una apuesta por la sostenibilidad, el crecimiento económico, la perspectiva cualitativa sin que ello suponga una relajación" de la exigencia financiera.

Tarea evaluadora

Cristina Herrero consideró "pertinente" analizar si las ayudas del Plan de Recuperación "han sido eficaces". Sin embargo, cree que la evaluación ex ante de las políticas elegidas en el Plan no corresponde a la AIReF, sino a las administraciones públicas. En la misma línea, el organismo cree que sería adecuado incluir la evaluación de los 140.000 millones de euros desplegados para apoyar a las empresas durante la pandemia. La AIReF está a la espera de tener luz verde por parte del Gobierno -porque todavía no está incluida en su Plan de Acción de este año- y subrayó que la evaluación de estas ayudas desplegadas durante la crisis del coronavirus es una recomendación del ECOFIN y ya se ha llevado a cabo por países como Irlanda, Francia o Italia.

Con la creación de la división de evaluación del gasto público, la AIReF reclamó más autonomía para poder gestionar los recursos o incluso tener más capacidad iniciativa a la hora de evaluar otras partidas. "El tamaño de la nueva división es modesto y puede requerir revisiones posteriores y actualmente existen limitaciones para incorporar personal evaluador, que no abundan en la administración", apuntó Herrero. "La autonomía en la gestión del presupuesto y el personal nos facilitaría ese acceso", añadió José María Casado, director de la división de evaluación del gasto público.