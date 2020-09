Airef aprieta al Gobierno para aflorar la factura oculta tras el 'escudo social'

"Se trata de medidas que no tendrán ningún impacto en el déficit". Como la sucesión de elogios a la que sigue un inquietante 'pero' o los llamamientos a la calma justo antes que se desate la tormenta, esa tarjeta de presentación suele acompañar a las medidas que en efecto no impactan en el déficit en el año en curso, pero que se traducen inexorablemente en pérdidas en la mayoría de los casos cuantiosas a medio y largo plazo. ¿Recuerdan el rescate financiero que no le iba a costar un euro al contribuyente? Bueno, pues vamos ya por más de 40.000 millones de euros. La respuesta del Gobierno a la crisis ha incluido algunas medidas de esa índole, como las líneas de avales del ICO, materializadas al fin y al cabo en préstamos bancarios...con garantía del Estado; los aplazamientos en el pago de impuestos o cotizaciones sociales o las moratorias concedidas a determinados contribuyentes, iniciativas que en principio no son más que préstamos con derecho a devolución que incluso luego pueden generar intereses.

La experiencia, sin embargo, demuestra que eso casi nunca es así y que en un contexto de crisis una parte de esas ayudas nunca se vuelven a recuperar y se traducen en impagos. Son lo que en terminología técnica se conoce como pasivos contingentes, rara vez aparecen en las previsiones oficiales, pero tienen un coste millonario para las arcas públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) está decidida a aflorar las posibles pérdidas que pueden generar esas medidas y por ello está apretando al Gobierno para que le traslade la información necesaria para poder estimar el impacto que todas esas medidas de contingencia del llamado 'escudo social' pueden tener para las cuentas públicas a corto, medio y largo plazo.

"Necesitamos que la Administración nos proporcione esa información, no para conocer la cuantía de los gastos en que se ha incurrido", aclaran fuentes de la Autoridad Fiscal, "sino para valorar el riesgo de que parte de esas ayudas acaben calando en el déficit y para ello debemos conocer aspectos como la rentabilidad esperada de esos préstamos para los diferentes ejercicios, la certidumbre de reembolso de los mismos...". Información que de momento el Gobierno no ha proporcionado a la Autoridad Fiscal y sin la cual es imposible estimar qué parte de esas ayudas pueden convertirse en pérdidas para el Estado porque los beneficiarios no puedan atender a la devolución de esas ayudas o, directamente, porque los beneficiarios de esas ayudas ya no sean un agente económico activo.

Desde la Autoridad Fiscal se recuerda que la preservación de la sostenibilidad de las cuentas públicas es una de las claves de su mandato y que, para cumplirlo, debe conocer toda la información necesaria para evaluar la misma. Sólo en la línea de avales gestionada por el ICO, que canaliza préstamos bancarios con garantía del Estado de hasta el 80%, el Estado ha dado cobertura hasta la fecha a 75.000 millones de euros de financiación bancaria a empresas, según los últimos datos proporcionados por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. A poco que estos préstamos sufran una tasa de morosidad en línea con la media del mercado - 5%, según los últimos datos del Banco de España-, el impacto sobre las cuentas del Estado rondaría los 4.000 millones de euros. Ésa, precisamente, fue la factura que el Banco de España estimó que el instrumento le pasaría a las cuentas del Estado a cuenta de los fallidos esperados.