La Airef da cinco meses al Gobierno para diseñar un plan que 'sanee' las cuentas. 

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha insistido en que la gravedad de la crisis sanitaria y económica hace necesario elaborar una senda de reducción del déficit a medio y largo plazo al menos a partir de abril. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado que abre este miércoles las explicaciones que darán 39 altos cargos de los Presupuestos de 2021, Herrero ha señalado que hay que cumplir con la Ley de Estabilidad que indica que se debe hacer una hoja de ruta fiscal a medio plazo ya que "hay que conseguir sostener las finanzas públicas" ante una situación de enorme incertidumbre.

En este sentido ha dicho que esta hoja de ruta podría demorarse hasta abril, pero no más allá de la presentación de los proyectos financiados con fondos europeos que deben tener incluido "lo que se va a hacer cada año y cuánto va a costar". "Podemos demorarlo hasta abril cuando tengamos el plan de recuperación y resiliencia, pero ese plan tiene que ir acompañado de una planificación presupuestaria para que se sepa cada año qué se va a hacer y cuánto va a costar", ha reiterado.

"Este enfoque es fundamental para acompañar a los recursos de la UE, que tienen carácter plurianual", ha añadido. Herrero ha incidido en que no se puede perder de vista "el medio plazo" ante la inmediatez de tener que atender a medidas de corto plazo ya que pueden producir un aumento de gastos no asociados a la crisis sanitaria.

"El enfoque es fundamental para acompañar a los recursos de la UE"

Asimismo, ha incidido en que a corto plazo el Ejecutivo debe tener la capacidad de saber gestionar y dar respuestas "tanto si las cosas van peor o como si van mejor de lo previsto" y ha alertado sobre la utilización de los fondos europeos que van vinculados a la crisis sanitaria y a la recuperación económica.

Mantiene su previsión de crecimiento

Por otra parte, mantiene su previsión de crecimiento del PIB para 2021 en una horquilla de entre el 3,8% y el 7,3%, según los escenarios, de manera que la previsión del Gobierno (7,2 %) encajaría en el extremo más optimista de la institución. Herrero ha avisado también que en el caso del escenario pesimista ya habría daños estructurales en el tejido productivo, al tiempo que ha insistido en la enorme incertidumbre que planea ante la enfermedad, la llegada de las vacunas o sobre los fondos europeos tanto sobre cuáles son como sobre su condicionalidad y sobre su distribución a nivel nacional.

"Hay que ser muy vigilante para que no se incorpore gasto estructural", ha reiterado, tras señalar que el Presupuesto de 2021 ha agotado el margen fiscal ya que el escenario impositivo está en línea con el escenario macroeconómico. Ha insistido en la necesidad de que no se demore la puesta en marcha de las recomendaciones que ha emitido la Airef para hacer un uso eficiente del gasto con el fin de que se genere más margen fiscal, ya que por parte de los ingresos no se pueden esperar "muchas alegrías".

De hecho, ha recordado que con la retirada de la subida fiscal del diésel y la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas se han "perdido 1.000 millones" de euros de recaudación. Herrero ha reiterado que es esencial tener una "hoja de ruta" de consolidación fiscal en la que participen todas las administraciones. Además ha recordado que se desconoce si la condicionalidad para recibir los fondos europeos puede suponer una exigencia de requisitos por proyectos o ser más estricta como el cumplimiento de las reglas fiscales.

Por otra parte, ha alertado del riesgo de que el trasvase de fondos de la administración central a las comunidades autónomas suponga repetir el "error" de la anterior crisis, es decir, retrasar el impacto de manera que cuando liquiden el sistema de financiación en 2022 y 2023 tengan que devolver estos recursos al Estado.