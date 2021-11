Airef alerta de que Hacienda, Economía y el INE no acatan sus recomendaciones. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha constatado que los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos y el Instituto Nacional de Estadística (INE) han optado por no seguir sus recomendaciones en el tercer trimestre. Según detalla en un comunicado publicado este jueves relativo a su informe de seguimiento de las advertencias formuladas entre dicho periodo, estas tres instituciones se han decantado por "explicar" los motivos por los que no siguen los consejos de la Autoridad en lugar de cumplirlos.

En este sentido, el citado organismo formuló siete recomendaciones entre julio y septiembre -cinco a Hacienda, una a Asuntos Económicos y otra al INE- que no se han seguido, bien porque no era el momento oportuno, eran innecesarias o no era posible, tal y como han alegado las instituciones. En concreto, el ministerio encabezado por María Jesús Montero consideró que no se daban las circunstancias para diseñar una estrategia fiscal a medio plazo como pedía la Airef, algo que la Autoridad no comparte porque contar ya con un plan daría certidumbre, incluso aunque no se aplique.

La entidad presidida por Cristina Herrero también insiste en la conveniencia de promover normas que regulen las implicaciones de activar la cláusula de escape, ante lo que Hacienda aboga por retrasar hasta que esté disponible el futuro marco de gobernanza europeo. Tampoco tuvo éxito la propuesta de adecuar el calendario del INE al de los presupuestos, ya que la oficina estadística defiende que publica sus datos con "coherencia y comparabilidad", algo insuficiente para la Autoridad, que cree que los presupuestos deberían contar con información más actualizada.

Por lo que respecta a la petición de mayor transparencia sobre las medidas presupuestarias y fiscales, Hacienda y Asuntos Económicos la han declinado porque esta información ya está en los presupuestos, algo que la Airef ve insuficiente. En ese misma línea respondió Asuntos Económicos a la reclamación de aprobar un convenio de intercambio de información entre ambas instituciones, ya que cree que esta colaboración está suficientemente regulada.