La AIReF prevé un déficit del 4,6 % en 2022, 0,4 puntos menos que el Gobierno.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España cerrará el año con un déficit público equivalente al 4,6% del PIB, cuatro décimas por debajo de la estimación del Gobierno. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Senado, donde ha apuntado que el cierre de déficit podría ser incluso inferior a esa cifra en función de la evolución de la recaudación, que según sus cálculos superará en al menos 10.000 millones la del Gobierno.

Con respecto a 2023, el déficit también estará por debajo del 3,9% del PIB que espera el Gobierno si no se prorrogan las medidas para combatir la guerra en Ucrania (la AIReF lo cifra en un 3,3% del PIB), pero no si estas se extienden. "Este Presupuesto tiene carencias notables", ha insistido Herrero, ya que la previsión de recaudación de 2022 esta "alejada de la realidad", mientras que el gasto "tampoco es completo" porque no recoge la prórroga de medidas que ya se sabe que se va a producir.

Para 2023, la AIReF prevé un crecimiento económico del 1,5% (lejos del 2,1% del Gobierno), de manera que el nivel previo a la pandemia se recuperará a finales de 2023 o principios de 2024. Los indicadores apuntan a "cierta robustez en el mercado de trabajo", ha reconocido Herrero, que ha añadido que los indicadores de confianza "siguen sin remontar" y otros, como el PMI, han entrado "en zona contractiva". Herrero espera que la inflación se sitúe este año "un poquito más bajo" que el 8,9% que recogen las previsiones actuales y la del 2023, en el 3,9% si se prorrogan las medidas energéticas y el 5% si no se hace.