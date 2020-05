La Airef siembra dudas sobre la previsión del Gobierno y advierte riesgos a la baja

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo independiente de control externo de las políticas públicas impuesto por Bruselas a España tras la crisis financiera de hace una década y cuyo aval es preceptivo para autorizar las previsiones económicas del Gobierno, ha avalado con la boca pequeña la previsión de caída del 9,2% en el PIB presentada este viernes por el Gobierno y ha advertido de que la misma está rodeada de no pocas incertidumbres que pueden generar un deterioro de la economía aún mayor del estimado.

El diagnóstico de la institución es que "no se pueden descartar escenarios más adversos derivados principalmente de la intensidad de la recuperación". En este sentido identifica como principales riesgos para el cumplimiento de las previsiones oficiales la posibilidad de que se materialicen escenarios más adversos de la evolución de la pandemia y daños más persistentes tanto sobre el tejido productivo como sobre el empleo, que dificultarían la recuperación proyectada tanto para 2020 como para 2021. De otro modo, que ese 'V asimétrica' que ha defendido este viernes Nadia Calviño como la curva que describirá la economía española en los próximos meses se convierta al final en una 'U'.

El primer informe de enjundia que le toca realizar a la Autoridad Fiscal bajo la Presidencia de Cristina Herrero -tras la salida del anterior presidente José Luis Escrivá rumbo al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social- ha considerado razonables las previsiones presentadas por el Gobierno...pero con algunos asteriscos. El primero de ellos es que la Autoridad Fiscal ha tenido que asumir en su informe los supuestos del Gobierno sobre intensidad y duración de la pandemia e impacto de las medidas paliativas puestas en marcha. Bajo ese prisma los datos presentados se consideran razonables, pero la Autoridad Fiscal también avanza que elaborará sus propios escenarios durante este fin de semana para presentar sus propias conclusiones el próximo lunes.

El segundo asterisco es que la Autoridad Fiscal considera las previsiones gubernamentales como factibles. En la nomenclatura de la Airef, 'factible' es el escalón entre lo 'probable' y lo 'improbable', lo que en otras palabras significa que la impresión del organismo es que el Gobierno no ha sido todo lo prudente que la vicepresidenta de Asuntos Económicos se ha empeñado en subrayar durante su comparecencia de este viernes, sino que se ha dejado arrastrar por una visión que se acerca más al optimismo que al realismo.

El tercer asterisco es que el organismo presidido por Cristina Herrero, una ex alta funcionaria del Ministerio de Hacienda que pasa por ser una de las mayores conocedoras de los secretos de los Presupuestos públicos en España, considera que la información proporcionada por el Gobierno es muy parcial. La Autoridad Fiscal pone de manifiesto que en la información remitida por el Gobierno faltan algunas variables necesarias para evaluar esas perspectivas económicas y que en la información que le remitió el Ejecutivo no figuraba ni el escenario fiscal -la previsión de déficit- ni el detalle de la valoración de las medidas aprobadas y su impacto sobre las previsiones económicas, esencial para determinar si éste es adecuado o no a ojos del organismo.