Albares llama a consultas a la embajadora en Argentina y abre una crisis diplomática

El Gobierno ha llamado a consultas 'sine die' a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso, como respuesta las polémicas declaraciones del presidente del país latinoamericano, Javier Milei, este domingo. El mandatario se ha referido como una "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha anunciado esta decisión tras la intervención de Milei en el acto 'Europa Viva 2024' organizado por Vox en el Palacio de Vistalegre, en el que también ha arremetido contra el socialismo, que según él solo lleva a "esclavitud y muerte" y es una ideología "maldita y cancerígena".

La declaración institucional publicada por Moncloa exige que el presidente argentino pida "disculpas" por sus comentarios, en los que señala "qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar". "Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha añadido.

Milei anima a la "batalla cultural"

El mandatario ya se reunió este sábado con varios empresarios españoles, en un encuentro que calificó como "fabuloso". La cita estuvo presidida por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y contó con la asistencia de los directores ejecutivos de las principales empresas del país, entre ellas Abertis, AB Living, BBVA, Consello Group, Dia, Ecoener, Iberia, Mapfre, Naturgy, Pypsa, Rothschild and Co, Santander, Telefónica y Unir.

Milei ha subido al estrado del Palacio de Vistalegre, donde se celebra el acto desde el viernes, entre gritos de "libertad, libertad" de los allí congregados, a los que él ha correspondido con su conocida frase "viva la libertad, carajo". "Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los 'zurdos' porque aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los mas débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", ha señalado.

Por contra, ha recordado a los asistentes -29.300 según la organización en los tres días que duró el evento de Vox-, que "nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie se va a interponer en nuestro camino". "No importa cómo nos ataquen, por eso os digo, que me importa un rábano lo que opinen los 'zurdos' no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos", ha aseverado.

Milei ha animado a dar la "batalla cultural", que, ha dicho "es necesaria también desde el punto de vista de un gobierno, para que las políticas que se implementes sean duraderas, y que en el futuro sea la ciudadanía los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear por los socialistas", que en su país -ha dicho- "tienen hasta el control del fútbol". "Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", ha arengado Milei.

Más de 18.000 millones de euros en inversiones, en juego

Según los datos del ICEX, España es el segundo país inversor en Argentina, tan solo por detrás de Estados Unidos, con unos flujos brutos que alcanzaron los 140 millones de euros en 2022, lo que supone una caída del 35,2% respecto al año anterior. Según los últimos datos disponibles de stock, los correspondientes a 2020, Argentina era el noveno destino de la inversión española con un 3,29% del total y 18.322 millones de euros (+1,3%). Los principales sectores fueron la extracción de petróleo (39,2%) y gas natural (13,1%), servicios financieros (12%), fabricación de productos de hierro y acero (9,1%), telecomunicaciones (8,8%), y fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,9%).

Los flujos de inversión bruta de Argentina en España han sido siempre más modestos, excepto en 2020 que fueron superiores con 301 millones de euros (un 87% más con respecto al año anterior) y en 2021, en que resultaron prácticamente iguales con 211 millones (-29,9%); en 2022 volvieron a ser bastante inferiores con 51 millones de euros (- 75,8%). El stock alcanzó en 2020 los 8.076 millones (-14,3%) y Argentina era el decimotercer país inversor en España. Los principales sectores fueron la fabricación de productos de hierro y acero (43,6%), actividades de apoyo a las industrias extractivas (23,8%), actividades auxiliares a los servicios financieros (12%), fabricación de productos farmacéuticos (10,1%), y servicios financieros (5,1%).