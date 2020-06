Albella enarbola el 'caso Wirecard' para reclamar más poderes para la CNMV

"Recibimos reflexiones de las empresas cotizadas y participantes en el mercado que se muestran a favor de que reforcemos nuestras capacidades porque ellas estarían encantadas de contribuir a la financiación de un supervisor más potente y eficiente". El portavoz parlamentario de Vox le había preguntado al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, que ha comparecido este lunes en la Comisión de Economía del Congreso, sobre las razones por las que el supervisor no había rebajado aún las tasas que percibe de las empresas cotizadas cuando obtiene un excedente anual que en 2019 rondó los 15 millones de euros por su operativa...Una puerta abierta para que el presidente del supervisor reivindicara el trabajo del organismo y solicitara una vez más un refuerzo de sus competencias y una mayor independencia para trabajar sin las restricciones que le impone el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Albella ha señalado a los diputados que empresas e inversores quieren un supervisor fuerte. Y lo ha recalcado con un caso de actualidad, el 'caso Wirecard', "una empresa cotizada en un índice equivalente al Ibex 35 español", ha dicho, que ha puesto en el punto de mira el trabajo del supervisor de los mercados en Alemania. Ha aprovechado el caso para recordar que la comisión parlamentaria que evaluó la crisis financiera instó a las autoridades a dotar a la CNMV de instrumentos de inspección y sanción más potentes que los actualmente existentes y ha vuelto a poner sobre la mesa el últimamente olvidado 'proyecto Twin Peaks', vigente en muchos países europeos y que consiste en dividir en dos organismos la supervisión de los mercados en dos grandes organismos: uno para controlar la solvencia, que sería el Banco de España, y otro para supervisar las conductas, la CNMV.

Tras un ejercicio, el de 2019, en el que las salidas a Bolsa en España prácticamente han desaparecido del mapa, Sebastián Albella ha tirado también del controvertido informe solicitado a la consultora Oliver Wyman para reivindicar un mayor perímetro competencial a la CNMV, de la que ha dicho que tiene un tamaño contenido en relación a sus pares europeos, pero que arrastra un modelo de gestión de personal que lastra su independencia.

La CNMV se queja de que su política laboral esté sometida a la tiranía de las tasas de reposición de vacantes impuestas por el Ministerio de Hacienda a todos los organismos del Estado, que le restringen la capacidad no sólo para cubrir las vacantes que se generan sino también para promocionar a sus mejores profesionales. "No queremos más independencia para crear una estructura con sueldos más altos que los de la Administración", ha aclarado Albella, pero sí para crear una carrera profesional que permita a la institución retener el talento que existe en su plantilla y no logran mantener

En opinión de Albella, el tamaño de la bolsa española es "discreto y conviene aumentarlo", y es necesario fomentar las salidas a bolsa porque más compañías cotizadas implica empresas más transparentes, mejora la gestión de las sociedades, favorece su internacionalización y facilita la recepción de flujos de inversión. En relación con este asunto, ha propuesto que los gastos de salida a bolsa de las pymes se puedan deducir durante dos años y que se adopten medidas para favorecer los aumentos de capital, así como buscar fórmulas para que las empresas se financien a través de los mercados en vez de conseguir fondos de los bancos, por ser bueno para la estabilidad financiera.

Ante las preguntas de los diputados, Albella ha incidido en que no le gustaba "la prohibición de posiciones cortas" por que es una herramienta excepcional pensada para situaciones extraordinarias y "aporta cosas buenas al mercado", como dar liquidez por el lado vendedor y contribuir a desinflar burbujas. Respecto a la entrada de la entrada del grupo suizo Six en el capital de BME, el presidente del organismo supervisor ha indicado que "puede tener un impacto relevante en el futuro de los mercados españoles" y que sigan existiendo las infraestructuras de mercado por considerar que Six es una alternativa positiva por comprometerse al mantenimiento del "ecosistema local español".

Para mejorar la calidad de su actuación supervisora en los mercados, Albella ha reclamado dejar de estar sujeta a los dictados de la Dirección General de Costes y Personal de Hacienda con la finalidad de poder cubrir con rapidez las vacantes de plantilla y atraer a trabajadores con talento y de valía. El presidente de la CNMV ha informado de que el año pasado contaban con una plantilla 441 personas, obtuvieron unos ingresos de 63,3 millones y 48,6 millones de gastos (33,6 millones en costes de personal y 9,4 millones en servicios externos), con lo que el excedente de 14,7 millones se ingresará en el Tesoro.