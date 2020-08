Alcaldes de ocho partidos se unen frente al Gobierno y su acuerdo del superávit

Los regidores de ocho partidos han hecho frente común contra el acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la liberación de los remanentes de los consistorios. Diez alcaldes de ocho formaciones han mantenido este viernes una reunión telemática, en la que han aprobado un documento de rechazo al acuerdo de Hacienda, que permite a los ayuntamientos el uso de sus remanentes y exigen que el fondo de 5.000 millones se distribuya entre todos, no sólo entre quienes tienen liquidez.

Así lo han acordado en una reunión telemática en la que han participado los alcaldes de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), además del propio regidor 'popular' de Zaragoza, Jorge Azcón.

La alianza ha sido anunciada por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quieen ha informado de que estos once alcaldes, de diferente corte político, han aprobado este viernes una declaración conjunta de rechazo al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP.

En detalle, la declaración está suscrita por estos diez alcaldes y también por el regidor de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, quien no ha podido estar presente en la reunión pero ha traslado su adhesión a este rechazo. Este documento se remitirá a los alcaldes de las capitales de provincia y a los de ciudades de más de 100.000 habitantes, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Una liga de alcaldes, sin colores políticos"

En la declaración se expone que se deje a los ayuntamientos disponer íntegramente de sus ahorros: "Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno de España, queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes, puedan gastarlo en turismo, en los autónomos, en otro tipo de cuestiones que no están incluidas dentro del decreto; la flexibilización de la regla de gasto de 2021, una serie de aportaciones que han hecho los alcaldes en la reunión telemática que se van a incorporar al documento con el que veníamos trabajando".

"Entre las cuestiones que hemos aprobado hoy en esta reunión es que se trata de una liga de alcaldes que van a defender a sus ciudadanos sin colores políticos, sin ideologías, sin partidos que lo sustenten, en palabras del alcalde de Lérida", ha apostillado Azcón.

Asimismo, ha afirmado que el objetivo es que a principios del mes de septiembre pueda haber una reunión, también telemática, con todos esos alcaldes, que se quieran unir. Por tanto, no solamente con los diez que hemos estado, sino con otros muchos más alcaldes que quieran hacerle llegar su voz al Ministerio".

Exigen una reunión con Montero

La declaración va a ser trasladada al Ministerio de Hacienda, con una petición de reunión a su titular. "Que oiga de nuestra propia voz que estamos en contra, que lo han acordado el Ministerio de Hacienda y la FEMP no representa al municipalismo, no soluciona los problemas reales que tienen nuestros vecinos, no soluciona los problemas que tiene la ciudad de Zaragoza", ha apuntado Azcón.

Jorge Azcón se ha mostrado convencido que el voto en contra de los partidos políticos de los alcaldes que se han reunido hoy, "significa que muy probablemente ese Real Decreto cuando llegue al Congreso de los Diputados no pueda ser convalidado".

El alcalde ha alegado que "la solución que el Ministerio ha puesto encima de la mesa es un problema, no una solución". Los ayuntamientos necesitan "solucionar los problemas reales de sus vecinos con nombres y apellidos, con caras, no solucionar un problema de la contabilidad nacional". Si el Ministerio "no sabe que hacer con el déficit, la culpa no la tenemos los ayuntamientos, que además somos la única administración que durante años ha generado superávit".

"El único partido político que aprueba el Real Decreto del Ministerio es el Partido Socialista. El Partido Socialista está y absolutamente solo ni sus propios socios le apoyan en lo que está pretendiendo hacer con los ayuntamientos de España y eso debería llamarle a la reflexión".

Para Azcón, "lo que tiene que explicar el Partido Socialista es porque un fondo de cinco mil millones de euros que sale de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, que los zaragozanos también sufragamos con nuestros impuestos a la ciudad de Zaragoza nos toca cero euros". Ha incidido que, de este fondo, a Zaragoza le corresponden 71.300.000 euros, conforme su número de habitantes.