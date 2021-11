Alerta en Economía por la inflación: ya golpea los cimientos de la recuperación

La inflación ha dejado atrás la condición de 'fenómeno transitorio' para auparse hasta el estatus de 'riesgo económico' en la escala de riesgos del Ministerio de Economía. A efectos prácticos, y según varias fuentes en contacto permanente con el área económica del Gobierno, esto implica que ha pasado de ser un fenómeno cuya evolución hay que seguir a una preocupación por el impacto que puede tener sobre el crecimiento de la economía española. Economía ya empieza a manejar información que apunta a que la inflación está condicionando el comportamiento de los agentes económicos y está afectando al normal funcionamiento de algunos sectores, lo que sugiere que se están empezando a manifestar esos temibles efectos de segunda que tanto preocupan a los economistas...y al BCE.

El diagnóstico de situación del Ministerio de Asuntos Económicos a día de hoy dista mucho del que se incluyó en el informe económico-financiero que acompaña al proyecto de Presupestos Generales del Estado de 2022 y en el que se preveía que el repunte en los precios fuera "temporal y vaya diluyéndose hacia finales de 2021 e inicios de 2022, como consecuencia de la estabilización de los precios de la energía, la desaparición de los efectos base y la relajación de los cuellos de botella en la oferta", señalándolo como un riesgo menor. Ha contribuido la tozuda realidad que ha situado el avance del IPC del mes de noviembre en el 5,6%, su nivel más alto en 29 años, y la subyacente, en el 1,7%, y las cada vez más continuas advertencias desde Frankfurt y también desde el Banco de España en relación a los riesgos de que las tensiones de precios se consoliden en la economía.

Las fuentes consultadas subrayan que en las reuniones con altos funcionarios del Ministerio la inflación ha ido ganando peso de septiembre a esta parte en el capítulo de riesgos a futuro, al compás de la entrada de nueva información que apunta a efectos no deseados en determinados ámbitos de la actividad económica y singularmente en aquéllos en que más se confiaba para tirar de la recuperación económica.

Es el caso del consumo de los hogares. El cuadro macro del Gobierno fiaba buena parte del impulso de la recuperación económica a un crecimiento vigoroso del consumo privado, al calor de los datos que identificaban una bolsa de ahorro forzoso de 25.000 millones de euros, que deberían ir transformándose en gasto a poco que el entorno económico aportara certidumbre. Lo que ha detectado Economía, siempre según estas fuentes en contacto regular con el Ministerio, es que la parte de ese ahorro forzoso que los agentes han decidido mantener en sus carteras, en lugar de gastarlo, está siendo superior a lo esperado y está lastrando las expectativas de crecimiento del gasto en consumo.

La mirada puesta en la presión sobre los salarios

Otro de los flancos desde los que no llegan buenas noticias es el de la inversión empresarial. Las esperanzas de recuperación económica del Gobierno se sustentaban en que el sector privado pusiera cuatro euros por cada euro de fondos europeos para alcanzar los generosos multiplicadores con los que se diseñaron sus previsiones de crecimiento para los próximos años. Pero lo que se está viendo hasta ahora es que las ventas de las grandes empresas se están recuperando más lento de lo esperado, que muchas empresas están digiriendo el encarecimiento de sus costes de producción contra sus márgenes, como destacó también este lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; y que en algunos sectores hay empresas que están optando por paralizar su actividad ante el encarecimiento no sólo de los precios energéticos y los carburantes sino también de algunos de los materiales que utilizan para su producción y cuyos precios se están viendo afectados por los problemas en las cadenas de suministro. Esa 'tormenta perfecta' de la que se venía alertando en algunos sectores empresariales desde hace tiempo, pero que al parecer no entraba en los análisis de situación del área económica del Gobierno.

El tercer elemento que ha empezado a causar preocupación es el incremento de los precios en algunos sectores directamente afectados o, en este caso, beneficiados por los planes del Gobierno para el dinero recibido de Europa. Las fuentes consultadas refieren que desde los ministerios se ha dado la voz de alarma por el incremento de precios en ciertos ámbitos en los que ya se ha anunciado que se van a invertir importantes cantidades de fondos europeos en proyectos relacionados con digitalización y eficiencia energética. Se trata, al parecer, de un fenómeno puntual, pero que ya ha puesto en alerta al Ministerio de Economía ante el riesgo de que se convierta en práctica habitual y condicione el aprovechamiento real de los fondos.

Estas señales han puesto en estado de alerta al Ministerio de Asuntos Económicos pero aún no hasta el punto de forzar un cambio en el relato público de la vicepresidenta primera del Gobierno sobre el particular. Nadia Calviño, cuya comparecencia en el Congreso fue solicitada este lunes por el Partido Popular para hablar precisamente del problema de la inflación, continúa sosteniendo como decía en septiembre que se trata de un 'fenómeno transitorio'...aunque con matices. En septiembre decía que no podía ser una preocupación y que era prematuro considerarlo un problema, ahora ya admite que es un riesgo aunque "de escala global".