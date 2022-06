Alerta por el 'efecto Pedrerol': casi dos millones de rentas evitan a Hacienda

Presentar la declaración de la renta es una tarea que muchos españoles prefieren delegar en asesorías, bancos o en plataformas especializadas en esta gestión. De hecho, cada vez son más los españoles que optan por declarar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a través de sistemas ajenos al de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, hasta el 25 de mayo, 1,7 millones de declaraciones se han presentado por estas vías, son casi 140.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Las fuentes consultadas apuntan a que "asesorías y bancos han estado ahí toda la vida" y consideran que el incremento se explica por la aparición de plataformas digitales que ofrecen este servicio.

Una de ellas, TaxDown, tiene en marcha una ofensiva publicitaria que cuenta con la imagen mediática del periodista Josep Pedrerol. Las búsquedas con el nombre de la plataforma se han disparado, según Google Trends, y triplican las del año pasado. Es decir, el conocimiento sobre esta aplicación ha crecido en los últimos doce meses y a la vista de las cifras, también su uso. Los datos ofrecidos por la compañía revelan que, durante esta campaña de la renta, han presentado 300.000 declaraciones y al cierre del mes de mayo ya habían registrado tantas como en todo el ejercicio anterior. En la plataforma se han registrado 700.000 usuarios y esperan llegar al millón antes de que termine la campaña. No obstante, fuentes de la AEAT piden que no se vincule la "campaña publicitaria" con la cifra de "declaraciones presentadas".

Las mismas fuentes consideran que el incremento que se ha registrado en estas declaraciones que se presentan por vías externas a la Agencia Tributaria no es muy significativo y piden que se espere al final de la campaña, a finales de este mes, para valorar la situación. Además, opinan que se trata más de una "denuncia sindical" que de un fenómeno en sí. Y es que los sindicatos no ven con buenos ojos el auge de este tipo de plataformas, que consideran una "privatización" de un servicio que se puede realizar de forma gratuita en las oficinas de la AEAT o a través del Plan le llamamos. "Se están dando datos privados y no sabes exactamente quién está detrás", comenta una de las fuentes.

Estas plataformas son colaboradoras sociales de la Agencia Tributaria. Taxfix, otro sistema de origen alemán y con un coste anual de 39,99 euros, y también TaxDown, que ofrece una simulación de la declaración de forma gratuita, lo señalan en sus respectivas páginas web. Es decir, cuentan con el visto bueno de la administración para presentar declaraciones de la renta en nombre de terceros. No obstante, los sindicatos exigen revisar el protocolo para conseguir esta acreditación y justifican que "Hacienda prefiere tener más declaraciones hechas, aunque sea por externos, que revisar quiénes están haciendo esta labor que debería ser pública". En esta línea, solicitan un refuerzo de la campaña institucional para conocer la labor que realizan los empleados de la Agencia Tributaria.

Desde la AEAT defienden que para esta campaña se han abierto más citas para la presentación de la declaración a través de las oficinas públicas. Además, añaden que la cifra de rentas presentadas es superior a la del pasado año: 12,9 millones, un 1,3% más. No obstante, este incremento es inferior al crecimiento de las declaraciones presentadas por vías ajenas a Hacienda, un asunto que preocupa a las organizaciones sindicales. Las declaraciones presentadas a través de la aplicación móvil de la AEAT también crecen, pero también en menor medida que las de las plataformas externas. En total, a través de la app son 365.000 declaraciones, un 1,6% más que el pasado año.

Previsiones de esta campaña

Las previsiones de la Agencia Tributaria son que hasta 21,9 millones de contribuyentes declaren el IRPF, lo que supondría un 0,9% más que el año pasado. La AEAT espera ingresar 13.400 millones de euros, un 10,8% más que hace un año. Las devoluciones serán un 1,1% superiores y alcanzarán los 11.122 millones de euros (un 5,8% más). El resultado neto de la campaña se prevé positivo, con el ingreso de 2.278 millones de euros. Hasta la fecha, las arcas públicas han devuelto 4.895 millones de euros en el marco de la campaña de la renta. A ingresar se han presentado 2,9 millones de declaraciones.

Este año se incorporan varias novedades normativas a la declaración de la renta. Por ejemplo, están exentas las ayudas excepcionales concedidas por fallecimiento o incapacidad absoluta derivadas de la borrasca Filomena. También están exentas las ayudas concedidas por daños personales causados por la erupción volcánica de La Palma. Además, quedan exentas las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente de Germanwings. En materia de alquiler de locales, los arrendadores pueden computar como gasto deducible la rebaja en los alquileres que voluntariamente se hubieran acordado a partir del 14 de marzo de 2020 y hasta marzo de 2021 si se trata de alquileres de locales a empresarios.

Otro cambio con respecto al pasado año es el número de avisos sobre monedas virtuales que ha ascendido hasta los 233.000 frente a los 14.800 que se enviaron el pasado año. Por primera vez, la declaración incluye una casilla para declarar las pérdidas e ingresos en criptomonedas. Además, la AEAT ha reiterado avisos sobre las rentas de otros países (856.000) y sobre los alquileres de inmuebles (713.000). En cuanto al impuesto sobre Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé que las declaraciones aumenten un 2,9% hasta las 224.438. La previsión de ingresos crece un 3,9% hasta los 1.242 millones de euros, frente a los 1.195 del pasado año.