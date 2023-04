La almendra y el caqui, los singulares beneficiados del viaje a China de Sánchez

Una visita como la que acaba de realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China por los 50 años de relaciones diplomáticas y la próxima presidencia de turno de la Unión Europea, esta condicionada por la alta política aunque a veces se cuelan temas considerados "menores". Sin embargo, según informa el Ministerio de Agricultura, uno de los beneficios más tangibles para España hasta el momento es la firma de dos protocolos fitosanitarios entre ambos gobiernos que abrirá las puertas del inmenso mercado chino a la almendra y el caqui nacionales. Todo ello es fruto de unas negociaciones que se remontan a octubre de 2017.

Con los dos protocolos firmados hoy, al almendra y el caqui se suman al cada vez más amplio portafolio de productos agroalimentarios que se exportan a China al que ya se venden cítricos, melocotones, ciruelas o uvas de mesa. Además de productos vegetales para la alimentación animal como la avena forrajera, la pasta de aceituna y la alfalfa deshidratada. Un negocio redondo.

En el caso de la almendra, apuntan desde Agricultura, que "China es un punto de destino fundamental". En el sector estiman una demanda potencial de unas 50.000 toneladas hacia el año 2025 y de unas 90.000 toneladas extra en 2032. Como reconoce Ricardo Beltrán, responsable de la sectorial de la almendra de Unión de Uniones/Unio Llauradora y Ramadera, "el gigante asiático es una potencia y si conseguimos entrar en China demostraríamos que tenemos un futuro dentro del sector". En su opinión, el acuerdo es muy positivo "para asegurar la existencia del sector que está en momentos críticos".

"Si conseguimos entrar en China demostraríamos que tenemos un futuro dentro del sector", Ricardo Beltrán (Unión de Uniones)

Como recuerdan desde el Ministerio de Agricultura la almendra es un cultivo que tiene presencia en casi toda España, especialmente en Andalucía cuya producción media para las campañas de 2021 y 2022 ha sido de unas 100.000 toneladas. Le siguen otras comunidades autónomas como Aragón (60.000 toneladas), Castilla- La Mancha (50.000 toneladas), Comunidad Valenciana (37.000 toneladas), Murcia (28.000 toneladas) y Cataluña (20.000 toneladas).

Todo ello, en un momento delicado para esta actividad que padece su particular 'tormenta perfecta', desde una merma de la producción que el representante de Unión de Uniones calcula entre un 30 y 40% pasando por la inflación de los insumos que comparten con el resto del sector primario y "unos precios bajos a pesar de la reducción de lo producido". En concreto, no duda en hablar de "especulación" y denuncia una mayor entrada de almendra foránea. "Esto demuestra que el mercado seguía funcionando, pero la almendra de aquí no la querían", lamenta Beltrán. Todo lo anterior, añade, ha puesto a los productores en "una situación complicada" al tener menor cantidad de almendas que vender, menos ingresos y mayores costes de producción. "Esto es una situación inaguantable", concluye.

El estricto examen chino

Pero, ¿qué suponen los protocolos firmados? Son el resultado de seis años de intercambio de información técnica con las autoridades aduaneras chinas. En concreto, entre los requisitos acordados tanto para la almendra como para el caqui se encuentra un registro de parcelas de cultivo y almacenes para la confección de los productores que quieran exportar a China, así como un seguimiento de determinadas medidas para el manejo de los cultivos durante todo el ciclo productivo hasta su salida al país asiático.

El examen de las autoridades chinas incluyó, para el caqui, una auditoría virtual sobre el sistema de control y certificación español para este cultivo

Respecto al caqui español, el proceso de negociación del protocolo fitosanitario, incluyó no solo un intenso intercambio de información técnica sino hasta una auditoría virtual sobre el sistema de control y certificación fitosanitaria de España para el caqui. Entre los más beneficiados, las zonas productores de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, que concentran el 95% de la superficie productora.