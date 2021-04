Los alojamientos no notan activación de las reservas y mantienen los cierres

Los alojamientos turísticos cerrados mantienen a día de hoy su intención de no abrir en las próximas semanas al no advertir una activación de las reservas pese al fin del estado de alarma, y van a ir tomando decisiones a quince días vista en función de las medidas que se adopten en España y de la recuperación de la movilidad internacional.

Solo entre un 20% y un 50% de alojamientos de la Comunidad Valenciana, entre hoteles, apartamentos y cámpines asociados a la patronal Hosbec, están abiertos con unos bajos porcentajes de ocupación que solo mejoran en el caso de las grandes ciudades y el interior.

El director de Hosbec Valencia, Alberto Galloso, ha asegurado en declaraciones a EFE que el sector no está evidenciando la activación de las reservas en estos momentos pero sí se empezarán a notar cuando los británicos puedan volver a viajar, ya que son el principal mercado extranjero en la Comunidad Valenciana, con cuotas del 40% en la Costa Blanca. "Cuando ellos puedan volver a viajar y España no ponga restricciones, veremos la reactivación, pero por el momento el fin del estado de alarma el 9 de mayo no está generando efectos en las reservas, por ahora no", ha comentado.

En palabras del director de Hosbec Valencia, "sabemos que el 9 de mayo se acaba el estado de alarma pero es lo único que sabemos", y reclama un calendario de aperturas y cierres que ayude a las empresas a realizar una planificación, así como que el sector de los alojamientos sea prioritario en el proceso de vacunación para no perder competitividad frente a otros destinos como Turquía o Grecia, que están vacunando a los trabajadores del sector.

Los alojamientos que han permanecido cerrados en los últimos meses prefieren esperar y no se aventuran a abrir hasta que no tengan cierta seguridad sobre las reservas, ya un poco más avanzada la primavera. De hecho, las noticias del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre las condiciones de viaje han lastrado las búsquedas hacia la Comunidad Valenciana, alcanzando cifras similares al año anterior con un confinamiento total, según se recoge en un informe de INVAT.TUR sobre proyección del turismo con datos estimados a 12 de abril.

El mercado francés mejora tímidamente en sus búsquedas de viaje, igual que el belga, pero el único turismo posible es el interno, que está funcionando con los hoteles abiertos. Los hoteles de interior registran una mejor ocupación que los de costa, donde "no hay alojamientos que den números positivos" en rentabilidad, según Galloso, que apunta que hay casos que experimentan menos pérdidas abiertos que cerrados.

La oferta hotelera en este momento se sitúa en el 23,72% de las plazas disponibles en el caso de Alicante, el 47,08% en Valencia y el 27,60% en Castellón, según el informe del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR).

Los datos de Hosbec a 16 de abril revelan que en Benidorm hay 34 alojamientos abiertos, el 22,7%, que son 16 hoteles, 12 complejos de apartamentos y seis cámpines con unas 12.000 plazas totales, y en la Costa Blanca son 32 los que están abiertos, el 45,7% del total, con unas 8.000 plazas de 19 hoteles, cinco apartamentos y ocho cámpines.

En la provincia de Valencia, son doce los alojamientos asociados a Hosbec abiertos, el 44,4%, con alrededor de 3.000 plazas que ofrecen once hoteles y un campin; y en Castellón son once (diez hoteles y un apartamento), el 55%, que ofrecen más de 2.500 plazas.

Una vez esté más adelantada la campaña turística este año y se vaya viendo la evolución de la movilidad y de la pandemia, los hoteleros irán tomando la decisión de reapertura, si bien ya hay algunos que tienen previsto abrir sus puertas y, en la posición contraria, otros que ni siquiera abrirán en verano.

La reapertura puede deberse a diferentes motivos (por ejemplo, acuerdos con equipos deportivos para los próximos meses con ocasión de la Vuelta Ciclista) y puede llevarse a cabo de forma total o parcial (abrir por plantas o solo los fines de semana), unos movimientos que tienen más fácil adoptar los alojamientos de menor estructura y tamaño.

Los alojamientos de gran capacidad necesitan al menos un mes de antelación para preparar la apertura y algunos de ellos ya la han programado ante un escenario de movilidad del turista británico y del decaimiento del estado de alarma en España en mayo, si bien son una mínima parte de la oferta total.

Así, en Benidorm está prevista la apertura de cuatro hoteles entre el 28 de abril y el 17 de mayo, y dos complejos de apartamentos el 15 de mayo, al tiempo que cerrará un hotel el 19 de este mes, según los datos que recoge la última actualización de aperturas y cierres de alojamientos de Hosbec que advierte de que son estimaciones susceptibles de modificación.

En la Costa Blanca también está prevista la apertura de un hotel el día 28, y en Gandía (Valencia) serán tres los que abran sus establecimientos entre el 29 de abril y el 5 de mayo. La patronal hotelera Hosbec cuenta con 274 hoteles asociados que representan el 48,9% del total de plazas de la Comunidad Valenciana.