No puedo pagar el alquiler, ¿es legal subarrendar alguna habitación del piso?

PREGUNTA

Vivo de alquiler desde hace dos años y debido a la actual situación mis ingresos se han visto tan mermados que mucho me temo que no voy a ser capaz de atender el pago de las rentas. Mi arrendador no acepta llegar a ningún acuerdo de reducción ni aplazamiento de pagos y yo no reúno los requisitos legales para pedir ninguna ayuda. Se me ha ocurrido que quizás podría subarrendar una o dos habitaciones de la casa ¿Es legalmente posible?