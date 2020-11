Vivo de alquiler: ¿pueden entrar a mi casa para buscar una avería del edificio?

Soy arrendatario de un tercer piso y, según dice el administrador del edificio, hay una fuga de agua que afecta a mi mano. Nos han llamado a todos para decirnos que a lo largo de estos días vendrá un fontanero para intentar localizar el punto de la avería en bajante. En mi casa no hay humedad ni nada y estoy seguro de que aquí no es el problema. Dado que no soy propietario ¿tengo obligación de dejar pasar?