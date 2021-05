Alquileres, ERTE, desahucios... Qué seguirá en vigor tras el estado de alarma

El próximo domingo, 9 de mayo, se acaba el estado de alarma que el Gobierno decretó el pasado 25 de octubre. El objetivo era entonces dotar a las comunidades de un paraguas jurídico para poder decretar medidas como confinamientos perimetrales, toques de queda, etc. La semana que viene se verá cómo actúan o de qué forma se enfrentan a la pandemia los gobiernos regionales, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya insistió este lunes en que "cuentan con herramientas e instrumentos suficientes".

Las restricciones sanitarias no son las únicas medidas que en cierto modo también han estado sujetas por el estado de alarma. En este sentido, ese el paquete social en el que entra la prórroga automática de los contratos de alquiler, la prohibición de los desahucios o hasta los ERTE se extenderán más allá del próximo 9 de mayo.

Este martes, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la extensión de estas ayudas hasta el próximo 9 de mayo: la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros, la moratoria del pago del alquiler, así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler que finalicen en ese periodo.

En qué consisten las ayudas a la vivienda

Las medidas implican que se extienda la posibilidad de prorrogar seis meses los arrendamientos de vivienda durante tres meses más, sin cambio de condiciones, y siempre y cuando el arrendador no haya comunicado que necesita la vivienda para sí en la forma que prevé el artículo 9.3 de la LAU. También se prevé que se amplíe el plazo para solicitar la moratoria o la condonación parcial de la renta en los casos en que el arrendador es un gran tenedor o una entidad pública.

Se amplía también la posibilidad de aplicar las medidas de protección para personas vulnerables en caso de desahucio, incluso la suspensión de los lanzamientos en determinados casos. Estas medidas en teoría llevan aparejada la compensación de los perjuicios al arrendador si en tres meses los servicios sociales no han proveído de "solución habitacional" al arrendatario, pero lo cierto es que estas compensaciones están pendientes de implementar.

Extensión de los ERTE

Para que una nueva prórroga de los ERTE llegue de forma oficial al Boletín Oficial del Estado (BOE) habrá que esperar unas semanas más, ya que su vigencia actual caduca el 31 de mayo. Desde el Gobierno han insistido una y otra vez en que se extenderán durante todo el año.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá con los agentes sociales esta misma semana para iniciar la negociación que impida a los trabajadores acogidos a ERTE puedan terminar en las colas del paro.

La ministra subrayó que los ERTE se prorrogarán de nuevo siempre bajo la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. "Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo".