Las alternativas que hay para financiar la compra de un coche eléctrico

Las ventas de coches eléctricos en España han aumentado mes a mes este 2021, en contra de la tendencia general del mercado que registra números a la baja. El incremento en las ventas del sector de vehículos 0 emisiones se debe, entre otras cosas, al aumento de los puntos de recarga, a los beneficios fiscales, a la mayor flexibilidad en cuanto a la movilidad dentro de las ciudades y al empuje estatal con el Plan MOVES III. Sin embargo, el precio de este tipo de coches sigue siendo elevado, por lo que, aunque se cuente con ahorros, la financiación continúa siendo una alternativa para muchos. Si se necesita financiar la compra de un coche eléctrico, desde el comparador de productos financieros HelpMyCash.com recomiendan no quedarse únicamente con la oferta del concesionario y pedir, al menos, tres ofertas para comparar y elegir la mejor opción.

Opciones para financiar la compra de coches eléctricos

Tanto los bancos como las financieras online ofrecen préstamos denominados verdes para financiar la compra de vehículos 0 emisiones. Este tipo de créditos suelen tener un interés más bajo en relación con los préstamos personales tradicionales, comentan desde HelpMyCash. Pero, para obtener esta rebaja en el precio de la financiación, será necesario cumplir con una serie de requisitos como, por ejemplo, tener ingresos suficientes, un trabajo fijo y estar al día con las deudas financieras si las hubiera.

Actualmente, entre las mejores ofertas de préstamos verdes del mercado está el préstamo para la compra de coches ecológicos de BBVA que ofrece hasta 75.000 euros a un tipo de interés desde el 3,75% TIN (3,97% TAE) por tiempo limitado. Por otra parte, Banco Santander ofrece a sus clientes hasta 90.000 euros con el Préstamo Coche para vehículos eco con un tipo de interés del 5% TIN (5,58% TAE). Kutxabank, por su parte, tiene el Préstamo Verde de hasta 75.000 euros para financiar la compra de vehículos de la gama eco, a un precio bastante competitivo del 5% TIN (5,59% TAE). Estas ofertas de créditos verdes se posicionan entre las más baratas del mercado porque el tipo de interés está por debajo de la media ubicada, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España, en el 7,29% TAE.

Si no se desea abrir una nueva cuenta bancaria, existe la posibilidad de pedir el crédito a una financiera online, como Cofidis o Cetelem. En concreto, el Préstamo Personal de Cofidis ofrece hasta 60.000 euros a un tipo de interés desde el 4,95% TIN (5,06% TAE) para devolver en un plazo máximo de 10 años. No tiene comisión de apertura y no es necesario contratar ningún producto asociado al crédito. En cualquier caso, lo ideal es revisar estas y otras opciones de financiación.

Ayudas públicas para comprar un coche eléctrico

Desde junio de 2021, la compra de un coche eléctrico puede ser subvencionada por el Plan MOVES III, que gestionan los concesionarios. Mediante esta ayuda estatal se pueden obtener hasta 7.000 euros si se da un vehículo para achatarrar y 4.500 euros sin achatarramiento. Eso sí, siempre y cuando los vehículos no superen el precio de 45.000 euros sin IVA (53.000 euros sin IVA en el caso de los coches eléctricos de ocho a nueve plazas).

Ahora bien, el cliente debe adelantar el pago completo del vehículo y, si la administración de su comunidad autónoma aprueba la solicitud, se le reembolsará el dinero de la ayuda, en un plazo que puede tardar hasta 12 meses.