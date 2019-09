La increíble historia de como Netflix casi acaba en manos de Amazon

El dominio que hoy en día tiene Amazon es innegable. Pero podría haber sido mucho mayor -si cabe- si las cosas hubieran sido de un modo distinto justo a finales de la década de los noventa. Y es que Netflix pudo acabar en manos del gigante del comercio electrónico por tan solo 15 millones de dólares.

Así lo desvela 'That Will Never Work: The birth of Netflix and the amazing life an idea', el libro del cofundador de Netflix, Marc Randolph, quien recuerda el momento en el que él y Reed Hastings (el otro fundador) fueron invitados por el director financiero de Amazon a Seattle.

El extracto del libro ha sido publicado en el Wall Street Journal. Un capítulo en el que cuenta como Jess Bezos llevó a los creadores de Netflix a la sede de la compañía que en ese momento estaba completamente "desordenada y destartalada". Contaba, pues, con apenas cuatro años de vida.

Desde Amazon ofrecían entre 14 y 16 millones de dólares para hacerse con Netflix. Por poner algo de contexto, el gigante en 'streaming' recaudó unos cinco mil millones de dólares en ingresos en el último trimestre.

Amazon, "como amigo, mejor que como enemigo"

Netflix fue fundada en 1997. Sus primeros pasos no fueron del todo rentables, pero Amazon sí que veía potencial en una plataforma que no entró en la producción original hasta 2013. En el momento de su salida a bolsa en 2002, tenía 600.000 usuarios en Estados Unidos. Hoy cuenta con más de 151 millones.

Durante el viaje a Seatle el equipo de Netflix ya había decidido que "no estaban listos aún para vender". Por tanto idearon una estrategia de cara a la reunión: "Acordamos que Reed decepcionaría a Amazon de forma cortes y educada. En el futuro, sería mejor tener a Amazon como amigo y no como enemigo".