Los años que deberás cotizar para tener pensión y cuánto dinero te pagarán

La pensión es una de las grandes preocupaciones de los trabajadores y va en aumento cuanto más se acerca el retiro. Cada trabajador, con sus circunstancias, se pregunta hasta dónde se podrá costear sus gastos como jubilado con la prestación que le brinda el Estado. Pero, antes incluso, otra duda sale al paso: ¿cuánto tiempo tengo que cotizar para llegar a la pensión mínima?

Son dos los factores que entran en juego al calcular la pensión. El primero, las cantidades por las que el trabajador ha cotizado, que dependen de sus nóminas como asalariado o autónomo. El segundo elemento para saber la cuantía es el número de años cotizados. Para recibir la pensión mínima hay que tener al menos 15 años de aportaciones y estar afiliado a la Seguridad Social.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Para los jubilados entre los 60 y 64 años que hayan cotizado el mínimo, la paga más baja es de 645,3 euros al mes si no están casados, según datos del Ministerio de Seguridad Social. La cifra sube marginalmente para los pensionistas con cónyuge. Quienes hayan cotizado justo el mínimo y tengan más de 65 años reciben 689,70 euros. El autónomo jubilado con la menor cotización posible sale peor parado, con una pensión mínima por debajo de los 300 euros.

Para saber si hemos cotizado el mínimo, basta con pedir a la Seguridad Social el informe de vida laboral. Este documento, que se solicita a través de su página web, muestra los días trabajados, para qué empresas y la categoría profesional en la que el empleado estaba dado de alta.

Haber cotizado por debajo del mínimo no significa quedarse sin ninguna prestación pública como jubilado. Pero no será la pensión contributiva, sino la no contributiva, una ayuda más modesta (entre 100,7 y 402,8 euros por 14 mensualidades al año, de acuerdo con los datos del IMSERSO). Para cobrarla, hace falta haber llegado a la edad legal de jubilación y haber residido al menos 10 años en España durante la edad de trabajar.

La última revalorización de las pensiones acordó una subida del 0,9% para la pensión mínima y también para la máxima. El límite máximo para todas las pensiones públicas (jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad) es en estos momentos de 2.707 euros mensuales. Así, la cantidad anual de las pensiones más acomodadas sube 338 euros en 2021.

Sin embargo, a la hora de echar cuentas, la Seguridad Social no considera toda la vida laboral de la persona, sino una parte. En este momento se computan 24 años de aportaciones y en 2022 se reconocerá uno más. La tendencia desde 2013 ha sido aumentar el tiempo cotizado para calcular las pensiones.

Cobrar la pensión completa

La edad legal para jubilarse es de 66 años en España, aunque sigue subiendo y en 2027 llegará a los 67 años. Antes de alcanzar esa edad es posible jubilarse y empezar a cobrar la pensión, aunque recibiremos menos dinero a cambio. Además, se necesita tener suficientes años cotizados. Para acceder a la pensión completa que corresponde a cada persona, hay que haber acumulado 37 años y tres meses. Es así como a los 65 años se alcanza el 100% de la llamada base reguladora.

En caso de no llegar a esa cantidad de años cotizados, el sistema va restando pequeños porcentajes a la base reguladora. En la práctica, quien decide jubilarse tras 30 años cotizados tiene una base del 90%, cuota que cae al 80% si ha cotizado 25 años… y al 50% si no pasa del mínimo (15 años).