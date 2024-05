Antonio Resines: cómo le pagaban en 'Los Serrano' y el dinero que ha ganado en su carrera

Antonio Resines regresa a El Hormiguero para promocionar su nueva serie. Una nueva aventura profesional en la trayectoria de uno de los grandes representantes del cine español, que ha amasado una gran fortuna en su carrera en España, pero que también ha conocido el lado más duro, al arruinarse en alguna ocasión. De todo ello ha hablado en numerosas ocasiones, haciendo alarde de sinceridad y optimismo.

Sin duda, la imagen de Resines está muy ligada a Telecinco debido al éxito de 'Los Serrano', que estuvo en pantalla desde 2003 hasta 2008. Recientemente, los siete actores protagonistas se reencontraron en el canal de Youtube de Fran Perea para conmemorar el 20 aniversario del estreno. Junto a los dos mencionados, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Víctor Elías y Verónica Sánchez, revivieron anécdotas de la serie y dieron su opinión sobre el inesperado final, con la muerte de Lucía, la madre de la familia.

Pero además trataron un tema que suele ser tabú y que nunca habían comentado hasta la fecha, como es el del dinero. Antonio Resines, quien interpretaba a Diego Serrano, confesó que cuanto más espectadores y cuota de pantalla conseguían, más dinero ganaban, algo que no siempre es así: "Algunos cobrábamos por puntos de 'share'". Y lo cierto que es que la serie obtuvo muy buenos datos de audiencia.

Durante las ocho temporadas, 'Los Serrano' se mantuvo como líder de audiencia de forma regular en su franja horaria. Promedió 5 millones de espectadores y un 28,9% de cuota de pantalla durante los casi 150 capítulos que duró. Además, en 2004 llegó a ser el programa más visto con casi 7 millones de espectadores y 39% de cuota de pantalla. Aunque es cierto que la última temporada esos datos cayeron casi a la mitad.

¿Cuánto dinero ha ganado Antonio Resines en su carrera?

En los últimos años, muchos de las caras conocidas que han pasado por La Resistencia de David Broncano, han hablado abiertamente sobre su salud financiera. Algunos lo hacen en tono de broma y otros se acercan algo más a la realidad, pero lo cierto es que nunca se puede confirmar su veracidad.

En el caso de Antonio Resines, en su visita al programa en 2018 contestó que tenía "entre 10 y 15 millones de euros". Una respuesta que causó un gran asombro y que el mismo dijo en 2022, que no era real. En una segunda ocasión ante Broncano, afirmó que "cuando dije que tenía entre 10 y 15 millones de euros, estaba vacilando, pero luego dije que me había arruinado". Y añadió que "es mentira, si los tuviera no los diría, ni iría a programas de televisión. Te pueden secuestrar".

A lo largo de sus 40 años de carrera ha tenido mucho éxito como figura del cine, la televisión y la publicidad. Sin embargo, sufrió un fuerte revés económico en 2020. Entonces, tuvo que asumir las pérdidas millonarias de La Reina de España, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Penélope Cruz. Con un presupuesto de 11 millones, apenas recuperó un millón en taquilla (solo tuvo 140.000 espectadores). Resines asumió 9 millones de euros de pérdidas.

"Fue un fracaso", le contó a Alberto Chicote en 'Fuera del Mapa', un programa que se emitió en Antena 3 en 2021. En esta línea, el cocinero le preguntó si consideraba que su patrimonio era el de alguien millonario. Y aunque esta vez no dio ninguna cifra sí aseguró que "para mí, rico es alguien que tiene un patrimonio de 5 millones para arriba y hay muy pocas personas que lo tengan en nuestro cine", explicaba.

Más allá de su papel como actor, Resines también ha desarrollado una carrera empresarial tanto dentro como fuera del cine. Ha invertido en diversos negocios e incluso adquirió el Palacio Mijares, cerca de Santillana del Mar, y lo convirtió en un restaurante. Sin embargo, el actor, que se mudó de Madrid a Comillas (Santander) después de superar el covid en 2022, decidió desligarse de estas empresas después de la pandemia.