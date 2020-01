5 métodos para enviar dinero gratis o con bajas comisiones sin ser transferencia

Transferir dinero es una acción recurrente hoy en día. Hasta la fecha, para llevar a cabo esta acción disponemos de dos opciones: transferirlo a través de nuestra app móvil (la cual constituye la opción más común debido a su comodidad y rapidez) o realizar la operación desde un cajero o una oficina (cuya tendencia va a la baja entre los sectores más jóvenes).

Sin embargo, existen otros métodos para transferir dinero que no son transferencias bancarias en sí, pero que nos permiten enviar dinero a una persona o incluso llevar a cabo otras operaciones mediante apps. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com nos cuentan cuáles son estos recursos que nos facilitan el envío de dinero e incluso nos permiten pagar con el móvil en ciertos comercios. Algunas de estas aplicaciones son útiles solo en el ámbito nacional, pero otras nos permiten llevar a cabo esta operativa en el extranjero con unas condiciones mucho más ventajosas que las ofertadas por nuestra entidad.

Cuando pensamos en transferir dinero, Bizum es la primera opción que acude a nuestra mente . Ideada en conjunto por buena parte de la banca española, esta herramienta que se encuentra integrada en la app de nuestro banco nació con la finalidad de transferir dinero de forma rápida y sin coste . Para dicha acción, el usuario no necesita conocer el IBAN del destinatario, sino que tan solo requiere su número de teléfono . Según nos cuentan desde el comparador financiero HelpMyCash, para poder llevar a cabo la operación solo debemos cumplimentar el proceso de alta accediendo a la app de nuestro banco y seleccionando la opción “Bizum” . Al finalizar el proceso, buscamos el destinatario de nuestro envio en la agenda, seleccionamos su nombre para enviarle el dinero y firmamos la operación. En escasos segundos recibirá el importe. Si bien esta es la finalidad más común entre los seis millones de usuarios de Bizum, el sistema ha agregado nuevas opciones, como la posibilidad de solicitar dinero o, incluso, pagar en una treintena de comercios online . Podremos comprar un producto con tan solo nuestro número de móvil y la clave pin de Bizum.

Twyp

La opción de ING

Son casi treinta las entidades adscritas a Bizum, pero no todos los bancos disponen aún de este servicio, como ING. No obstante, el banco del león naranja no se queda atrás en cuanto a innovación tecnológica.



En efecto, gracias a Twyp podemos transferir dinero a otros usuarios, pero, a diferencia de Bizum, se trata de una app que nos crea una cuenta a la que asociamos nuestra tarjeta de crédito o débito. El dinero que se encuentra dentro de Twyp puede ser transferido a nuestra cuenta bancaria si así lo deseamos o bien puede permanecer en la propia app para poder pagar en comercios físicos y, además, sacar dinero en efectivo de algunos de ellos. Además, Twyp se puede usar a partir de los 14 años, a diferencia de Bizum, cuyo uso está restringido para los menores.