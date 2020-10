Las 10 claves para gestionar mejor nuestro dinero y aumentar los ahorros

"Las finanzas personales son muy difíciles de entender y de aprender a gestionar", "yo y los números no nos llevamos bien", "la letra pequeña de los contratos me suena a chino"... Muchos españoles se sienten identificados con estas declaraciones y es que la educación financiera sigue siendo un reto para la mayoría. Según la Encuesta de Competencias Financieras, elaborada por el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 46% de los españoles considera que sus conocimientos financieros son bajos o muy bajos. Pero ¿es realmente tan difícil aprender a gestionar nuestro dinero?

El comparador financiero HelpMyCash.com, con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera el pasado 5 de octubre, nos trae 10 trucos prácticos para ayudar a mejorar nuestras competencias en materia financiera y fomentar el ahorro.

1. Los gastos, a rajatabla

Tal y como apuntan desde el comparador, "en finanzas, la información es poder" y la mejor forma de apoderarnos del control de nuestras finanzas es conociendo al detalle en qué se nos va el sueldo cada mes. La clave es apuntar todos nuestros gastos si todavía solemos pagar nuestras compras en efectivo o bien revisar de forma recurrente los movimientos de la cuenta desde la app de nuestro banco si lo abonamos todo con tarjeta. Así, podremos detectar qué gastos son prescindibles y en qué podemos ahorrar.

2. Aprende a gastar

Tirar de la tarjeta de crédito cuando se nos termina el saldo en la cuenta bancaria o pedir minicréditos mensualmente para llegar a fin de mes no es recomendable, ya que entraremos en un bucle de deudas y siempre estaremos pagando intereses. Si podemos adecuar nuestros gastos a los ingresos mensuales, nuestro bolsillo lo agradecerá.

3. No te sobreendeudes

"No dediques más del 35% de los ingresos al pago de las deudas". Seguir esta regla de oro nos permite asegurar cierta capacidad de ahorro y poder asumir gastos extra en caso de un imprevisto. Sin embargo, es cierto que hoy en día es más difícil mantener esa cifra teniendo en cuenta el elevado precio de la vivienda en España.

4. Ponle nombre a tu objetivo de ahorro

Un viaje soñado, el coche familiar o un apartamento en la playa. Fijar distintos objetivos de ahorro puede ayudarnos a ser más efectivos a la hora de ahorrar. Los bancos ofrecen herramientas que nos permiten convertir el proceso de ahorro en algo divertido y visual, estas son las llamadas huchas de ahorro, que ya se encuentran en la mayoría de las apps bancarias. Las entidades suelen nombrarlas de diferentes formas (huchas, retos, metas, espacios), pero todas sirven para lo mismo: personalizar objetivos para ayudarnos a mejorar los hábitos de ahorro

5. Juega a dos bandas

Ya sea porque no queremos quedarnos inoperativos tras un bloqueo de cuenta, por fallos de la banca digital que pueden demorar días en solucionarse, porque queremos aprovechar al máximo las ventajas de varios bancos o porque buscamos una cuenta en la que ahorrar de forma sistemática cada mes, abrir una segunda cuenta bancaria se convierte en una alternativa más que recomendada.

6. Ahorra al inicio de mes

Destinar una cantidad de nuestro ingreso mensual a una cuenta separada es una buena estrategia para reducir la tentación de gasto. Sin embargo, es aún más efectivo si traspasamos esa cantidad a principios de mes en lugar de al final. Para no olvidarnos y ser constantes, podemos programar una transferencia automática a nuestra cuenta de ahorro que se ejecute el día después de recibir la nómina.

7. Sacar más partido a la app del banco

La mayoría de las aplicaciones bancarias contienen herramientas para facilitar el ahorro. Existen bancos que nos ayudan redondeando las compras, categorizando nuestros gastos, aportando gráficas y previsiones o dando la posibilidad de activar notificaciones cada vez que efectuamos un cargo con tarjeta.

8. Mantente al día con tus cuentas

Lo más probable es que los usuarios frecuentes de la banca online ya lo hagan, pero no todos tenemos el hábito de revisar asiduamente el extracto y los movimientos de nuestra cuenta. Hacerlo al menos una vez por semana nos servirá para detectar si hemos sido víctimas del cobro de comisiones indebidas o de pagos con tarjeta en comercios que no reconozcamos.

9. Compara antes de contratar

Comparar antes de contratar es una máxima que tenemos que grabar a fuego en nuestra mente si queremos ser consumidores inteligentes. Es la mejor forma de asegurar que el producto tanto bancario como de cualquier tipo que vayamos a contratar o comprar es el que mejor va a cubrir nuestras necesidades, el más barato del mercado o el más competitivo.

10. No firmes lo que no entiendes

"No firmar lo que no entendemos es la regla más importante en finanzas" señalan desde HelpMyCash.com. Nunca debemos contratar productos que no entendemos al 100% o cuyos riesgos desconocemos. Por eso, no hay que dudar en preguntar o servirse de herramientas de ayuda, como el foro gratuito de resolución de dudas que ofrece HelpMyCash.