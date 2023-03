Aprobada la reforma de las pensiones: calendario con todas las novedades

Aprobada este jueves la segunda pata de la reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados con 344 votos a favor, impulsada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el apoyo de los sindicatos y tras sumar el apoyo de Esquerra Republicana. El ministro José Luis Escrivá, artífice de la norma pensada para modificar el modelo público del sistema de pensiones, a corto y a larzgo plazo, ha comparecido esta mañana ante la cámara baja bajo la atenta mirada de PP y Ciudadanos, que han votado en contra, y la abstención de Vox.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado el voto en contra alegando que "claramente abre la puerta a seguir incrementando las cotizaciones y bajar las pensiones". Es más, ha subrayado que "nadie responsable" puede apoyar una reforma que la AIReF y otros organismos no respaldan y con la que el Ejecutivo busca "llegar a las elecciones".

Así pues, tras meses de largas y arduas negociaciones, y tras el visto bueno de la Comisión Europea, el Gobierno de España defiende que esta medida, que tampoco cuenta con el apoyo de la patronal debido a su "voracidad recaudatoria", según las propias declaraciones de Antonio Garamendi, actual presidente de la CEOE. Una vez convalidado el decreto, también se ha aprobado tramitar la reforma como un proyecto de ley y permitir así a los grupos parlamentarios negociar nuevas modificaciones al texto.

Por otra parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a introducir más adelante dos mejoras a las cotizaciones de las reducciones de jornada por cuidado de hijos y de las bajas por embarazo de riesgo. Además, con la nueva reforma las mutuas colaboradas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.

🏛️ Muy feliz por el amplio respaldo que la reforma de pensiones ha conseguido en el @Congreso_Es. Una política que moderniza nuestro sistema y refuerza su suficiencia, su equidad y su sostenibilidad y, por tanto, una reforma para la mayoría social de nuestro país pic.twitter.com/RxklWYT4Xh — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) March 30, 2023

Garantizar la hucha de las pensiones a largo plazo

Esta segunda reforma de las pensiones - recordemos que la primera salió adelante en diciembre de 2021-, incluye numerosas medidas para elevar los ingresos, busca garantizar la "sostenibilidad, suficiencia y equidad" del sistema de pensiones de cara al pico de gasto previsto para finales de 2040 con la avalancha de jubilaciones de la denominada generación del baby boom, marcada por un gran número de nacimientos entre la década de los cuarenta y cincuenta.

Nuevas medidas en la reforma de las pensiones desde abril

El grueso de la segunda reforma de las pensiones entrará en vigor en los próximos años, como es el caso de la nueva cuota de solidaridad, que lo hará en 2025. En concreto, dentro de dos años se partirá de una cuota próxima al 1% y en 2045 se alcanzará hasta el 7% -según los tramos de salarios-. Sin embargo, alguna de estas variaciones sustanciales arrancarán el próximo 1 de abril.

Este es el caso, por ejemplo, del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), también conocido como el nuevo impuesto para las pensiones. Aunque ya se encuentra en vigor, el nuevo Real Decreto-ley recogerá un incremento que se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

🤝 El sistema dual del periodo de cómputo que incluye la reforma de pensiones va a ayudar especialmente a las personas con altibajos en su carrera, que hasta ahora sufrían una merma considerable en su pensión ante cualquier bache al final de su vida laboral



🧵 Dos ejemplos 👇 — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) March 20, 2023

Actualmente, se fija en un 0,6% la cotización ‘extra’ y a partir del año que viene crecerá una décima cada año hasta alcanzar el 1,2% en 2029. Desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá el mismo porcentaje, con igual distribución entre empresario y trabajador: el 1% le corresponderá a la empresa y el 0,2%, al trabajador.

Cambios en el cálculo de las pensiones a partir de 2026

Por su parte, el cambio del cálculo para la pensión comenzará en 2026. Desde ese año y hasta 2044 –incluido- coexistirán dos formas de cálculo para determinar la base reguladora. Cada contribuyente podrá elegir la más favorable entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 años, restando los dos peores.

No obstante, desde 2041 y hasta 2044 -año en el que se aplicará la implantación definitiva-, la Seguridad Social elevará seis meses por año el modelo actual. Es decir, en 2041 una de las opciones para calcular la pensión no será los últimos 25 años de cotización, sino 25 años y 6 meses. La cuota de solidaridad no conlleva una mejora de las pensiones, pero la reforma también incluye el denominado destope de las bases máximas.

En concreto, desde el año que viene se aplica una subida gradual de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050 de acuerdo al IPC más 1,2 puntos porcentuales. Junto a ello, el ministerio de Escrivá ha aprobado una revalorización de las pensiones máximas con el IPC más un incremento adicional del 0,115% acumulativos cada año desde 2025 y hasta 2050.

Aumento de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027



En relación con el incremento las pensiones mínimas contributivas, la norma determina que, a partir de 2027, estas pensiones no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. En resumen, el propósito de esta reforma de las pensiones es que la pensión mínima de jubilación contributiva llegue al menos a los 16.500 euros anuales en 2027 o, lo que es lo mismo, 1.200 euros al mes, lo que supone un 22% más que ahora.

No obstante, con arreglo al mismo criterio de suficiencia, la pensión mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral pobreza individual, lo que en 2027 serían cerca de 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, frente a los 457,30 actuales.

Alza del complemento para reducir la brecha de género

La segunda reforma de las pensiones incluye un alza del complemento por brecha de género, que se incrementará un 10% en 2024, y otro 10% en 2025, ambos adicionales a su revalorización anual según el IPC, que para 2023 ha sido del 8,5%. A día de hoy, la cuantía establecida es de 30,12 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro.