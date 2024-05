Qué hacer si el árbol de tu vecino crece más de la cuenta e invade tu jardín

La convivencia nunca es fácil, y menos con los vecinos. Si vives en una ciudad o un pueblo, todo aquel que haya tenido que vivir colindante a otros propietarios sabe que no es difícil que surjan disputas y riñas, hasta por el motivo más pequeño. Entre los vecinos con chalets o patios colindantes, es habitual que surjan discusiones sobre la invasión de plantas o árboles de un jardín al otro.

Un árbol que crece de forma descontrolada puede suponer un importante riesgo. Las ramas demasiado grandes, por ejemplo, pueden derrumbarse y provocar daños a personas o edificios. O las raíces que arrasan con el suelo, posiblemente supondrán un serio problema a las infraestructuras colindantes, que puede terminar en derrumbe. Por ello, debe de solucionarse.

Existen muchas formas de arreglar el problema, pero no todas son igual de efectivas y sobre todo, legales. Todos los que han vivido esta encrucijada han pensado en algún momento lo mismo: cortar el árbol por sus propios medios. Con la ayuda de una escalera y una podadora, se corta todo lo que el afectado entienda que es su propiedad y caso cerrado, ¿verdad?. Pues no, existen leyes que se deben respetar.

Concretamente el artículo 591 del Código Civil. Este segmento asegura que si bien no es legal plantar árboles cerca de otra propiedad, tampoco tiene derecho el dueño de la propiedad vilipendiada a cortar las ramas de forma autónoma, ya que podría ser denunciado por el dueño de esta mediante una demanda civil. No obstante, ello no significa que el ciudadano esté desprotegido ante la negligente jardinería de su vecino, sino que debe utilizar las herramientas legales pertinentes.

Cómo reclamar si mi vecino invade mi jardín con sus plantas

Y para ello, cuenta con el artículo 592, el cual asegura que "si las ramas de algunos árboles se extienden sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se estén en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad"

Así, el afectado podrá exigir de forma legal a su vecino que corte las ramas y raíces sobrantes de aquel árbol que invada de forma clara y problemática la parcela que este primero tenga en propiedad. Si bien esto suele solucionarse así, ante la negativa del dueño del árbol, el afectado podrá recurrir a una demanda civil contra el vecino para obligarlo por orden judicial.