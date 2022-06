Argelia da marcha atrás y anula la orden de suspender el turismo con España. 

Las autoridades de la región de Bouira, en el norte de Argelia, han reconocido un "malentendido" respecto a la instrucción dada a las agencias de viaje de suspender las relaciones con España y han precisado que han dado marcha atrás en la orden. La circular, que se había interpretado inicialmente como una instrucción a todas las agencias de viaje de Argelia, instaba a las mismas a suspender "toda relación de trabajo de forma inmediata" con España en línea con "la aplicación de la decisión de las máximas autoridades del país de suspender el Tratado de Amistad firmado con España".

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo consultadas por Europa Press habían asegurado que no habían recibido ninguna notificación oficial al respecto sobre la medida, algo que posteriormente ha confirmado también desde Luxemburgo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. De hecho, Albares había apuntado a que parecía que en realidad se trataba de "una comunicación de una autoridad provincial", como finalmente ha sido.

Así, en declaraciones al medio especializado Visa et Voyages Algérie, un responsable de la dirección de Turismo de Bouira ha pedido "no tener en cuenta esa nota". "Ha sido un malentendido", ha defendido, aunque ha confirmado que la notificación había sido "publicada, pero ha sido retirada". "Se ha producido un error", ha insistido la dirección de Turismo, sin aclarar cuál ha sido y si ha habido una llamada al orden desde el Gobierno argelino. "No pedimos nada a las agencias de viaje, la nota ha sido anulada", ha rematado.

Por otra parte, la Unión Nacional de Agencias de Turismo y de Viaje (UNATV) argelina también ha publicado un comunicado desmintiendo que se hubiera dado instrucciones de interrumpir el turismo con España. Las fuentes consultadas por Europa Press habían indicado que los turistas argelinos solo representan el 0,1% del total que recibe España. Así, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, España apenas recibió unos 27.500 turistas argelinos en 2021. En 2019, el último año normal hasta ahora en lo que se refiere al turismo al ser previo a la pandemia, la cifra alcanzó los 331.190.

La crisis se agrava

Argelia anunció el 8 de junio la suspensión del Tratado de Amistad con España en un paso más en su reacción a la decisión del Gobierno de apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Inicialmente, Argelia procedió el 19 de marzo a llamar a consultas a su embajador en Madrid y posteriormente amenazó con subir los precios de gas natural que exporta e España, si bien las autoridades argelinas siempre han dicho que cumplirán con el suministro.

El mismo día que se conoció la suspensión del Tratado de Amistad, de 2002, también se hizo pública una circular de la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) anunció la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior con España. El Gobierno acudió entonces a Bruselas, toda vez que el comercio exterior es competencia europea, con la premisa de que Argelia podría haber incumplido el Acuerdo de Asociación con la UE, y la Comisión Europea advirtió de que podría actuar llegado el caso. A su vez, el Ejecutivo argelino criticó a España por querer resolver en Bruselas una cuestión que considera bilateral y dio a entender que la orden de suspender las operaciones comerciales no se había producido.

Es más, días más tarde el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, procedió a cesar al ministro de Finanzas, Abdelarramán Raouya, responsable último de la orden de congelación bancaria, si bien no aclaró si este era el motivo. Así las cosas, Albares ha insistido este lunes en un mensaje conciliador hacia Argelia, indicando que España "tiene la mano tendida" y no ha adoptado medidas en represalia. "Todo requiere su tiempo", ha dicho el ministro, al ser preguntado si hay avances en la resolución de la crisis con el país magrebí, precisando que aún se sigue verificando el impacto de las medidas anunciadas previamente por Argel.