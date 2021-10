Arrendadores en pie de guerra: "Es un ataque confiscatorio. Tenemos miedo".

La nueva Ley de Vivienda, que pretende ser aprobada por el Gobierno en las próximas semanas, obligará a los grandes propietarios a reducir el precio de los alquileres y a los particulares a congelarlos. Sin embargo, los arrendadores se muestran contrarios a esta medida. Argumentan que, con ella, se cambian las reglas del juego a mitad de la partida, lo que hace que los activos inmobiliarios en los que habían invertido, pierdan parte de su rentabilidad de forma inesperada.

Precisamente eso es lo que nos cuenta Miguel, de 35 años. Su familia es propietaria de algunos pisos en alquiler (menos de diez) en el centro de Madrid: "Si te soy sincero, tenemos miedo. Entiendo que lo que proponen va contra el derecho a la propiedad privada, es confiscatorio. Son leyes que no deberían tener cabida en la Europa en la que vivimos".

Miguel nos explica que las nuevas exigencias no solo perjudicarán a los grandes tenedores sino también a los pequeños propietarios: "Mi padre lleva toda su vida ahorrando para tener un piso alquilado y compaginarlo con su jubilación. Si se ha dado este paso, no sabemos a dónde se puede llegar. El PSOE va a tener que seguir pactando con Unidas Podemos, que son los precursores de este tipo de medidas. Y esta incertidumbre podría hacer que nos planteemos dejar de alquilar y, quizás, directamente vender nuestros pisos".

Otro de los perjudicados por esta nueva ley se llama Juan Díez. Es propietario de un piso, que actualmente se encuentra en alquiler, en la calle de Castelló (Madrid). Para él, la norma supondrá una expropiación: "Nos quitan parte del valor que tiene el inmueble, por lo que nos limitan la rentabilidad que se puede obtener a través de una inversión patrimonial, que es una inversión tan válida como cualquier otra. Es como si te compras una parcela de 100 metros cuadrados y te expropian 20".

Respecto a la legalidad o no de esta ley, este propietario reconoce que "la Constitución Española admite la expropiación por causas de interés público". Pero, igualmente, recuerda que "en toda expropiación hay un justiprecio, por lo que, a los propietarios que nos veamos afectados, deberían compensarnos económicamente".

Mónica, una arrendadora y catedrática de mediana edad, mira el problema desde otra perspectiva: "A mí me ha costado mucho trabajo y esfuerzo tener lo que tengo. Vengo de una familia de clase media-alta y he tenido que estar compartiendo piso durante mi época de estudiante. Lo que no se puede pretender es que los jóvenes tengan ya un piso para ellos solos desde el principio. Y menos a costa de perjudicar a los que nos hemos ganado con mucho tesón lo que tenemos. Con estas medidas, lo que hacen es acabar a marchas forzadas con la clase media, que es la que sostiene este país".

Para Mónica, la nueva Ley de Vivienda "tiene unos tintes muy populistas. Busca el voto de los jóvenes. Pienso que es el mismo propósito que tiene el bono cultural de 400 euros para los chicos y chicas que cumplan los 18 años. De lo que realmente se tendrían que preocupar es de reducir la gran tasa de paro juvenil que tenemos".

Desde el lado más económico, Iván, propietario de un piso en el corazón de Madrid y periodista de profesión, pone el foco en el aumento de las dificultades para lograr obtener el retorno de la inversión que se realiza en un activo inmobiliario: "He invertido mi dinero para poder comprar una vivienda y ganarme la vida con ello. Si yo siempre he alquilado mi piso por 1.500 euros y ahora un señor me dice que no puedo superar los 1.100, cada año pierdo 5.000 euros. Y ello hará que, en vez de amortizar mi compra en 25 años, como tenía previsto, lo tendré que hacer en 35 años. Es un ataque feroz a la propiedad privada porque, además, no es que afecte a las propiedades que se construyan a partir de ahora, afecta a todas".

Iván, además, se muestra totalmente en contra del intervencionismo que se va a llevar a cabo con esta nueva norma: "El mercado se regula por sí mismo. Y si tanto afán tienen por regular, que regulen primero el mercado de la luz. Tengo amigos en la hostelería que se están arruinando porque no son capaces de hacer frente a la factura eléctrica. Ese sí que es un problema que realmente nos afecta a todos, que empiecen por ahí".

La realidad de esta nueva Ley de Vivienda puede verse desde distintos planos y enfoques, tal y como han narrado a La Información los diferentes arrendadores que han dado sus opiniones en este artículo. Pero lo que está claro es que todas esas ópticas confluyen en un punto común: la medida supone una ofensiva preocupante al derecho a la propiedad privada.