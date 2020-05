Qué es un arrendamiento en precario: vivir en una casa sin pagar las rentas

PREGUNTA

Tengo una casita en el pueblo a la que hace años que no voy. Desde hace unos meses está siendo ocupada por el hijo de un matrimonio -amigo de mis padres de toda la vida- y no parece del todo mal porque, de alguna manera la mantiene en uso, además de que paga tanto la luz como el agua, que son los únicos suministros con que cuenta. Obviamente no me paga renta ni yo se la voy a pedir, pero me preocupa mucho que adquiera algún derecho que me perjudique en el futuro. ¿Me podrían decir en qué situación estoy y si debo hacer algo? Gracias.