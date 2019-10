Arruinada por el Impuesto de Sucesiones: deuda de un millón y nadie la contrata

Recibir una herencia en España puede convertirse en una pesadilla. La tramitación para acceder al bienes físicos y líquidos del familiar fallecido implica el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debe realizarse en los seis meses posteriores a la muerte, con la posibilidad de ser alargado hasta un año en algunos casos ya que acostumbran a ser cantidades elevadas que pueden alcanzar los cientos de miles de euros. Si no se abona la cantidad en plazo, el deudor puede afrontar multas de hasta el 20% que incrementarán la cifra a lo largo del tiempo. La situación puede ser crítica, tal y como le ha sucedido a Paloma Alonso, una ciudadana de Palencia.

En 2004, cuando tenía 23 años, su padre falleció de forma repentina. Hacienda le reclamó el pago del Impuesto de Sucesiones, una cantidad que ascendía a 600.000 euros y que, nunca pudo abonar. Las multas ya mencionadas y los intereses la han arruinado, con una deuda por este tributo de más de un millón de euros en la actualidad.

"No he hecho nada malo, ni soy una delincuente. Ahora mismo estoy en paro y no tengo medios para poder hacer frente a la deuda. Encontrar trabajo está muy difícil porque ninguna empresa quiere tener a Hacienda encima. Ahora mismo estoy preparando unas oposiciones para trabajar y pagar una deuda que nunca podré terminar de pagar”, explica en declaraciones al diario ‘El Norte de Castilla’.

Y es que la elevada deuda supone un problema no solo para ella, sino también para su familia. Paloma había solicitado una beca de comedor para su hijo de tres años, pero por causa de su morosidad se le ha sido denegada.

Las situación de Paloma Alonso hace hincapié en los argumentos de los detractores de este impuesto, quienes lo consideran injusto por la alta cuantía que supone y las escasas facilidades de pago.

En el reglamento se establece que solo se podrá acordar el fraccionamiento del pago en un máximo de cinco anualidades, y aunque se abone la cantidad a tiempo, existe riesgo de sufrir otra sanción.

Cada contribuyente está obligado a presentar una valoración real de los bienes y derechos que recibe. Si se equivoca al realizarla se enfrentará a una sanción grave, con un mínimo de multa de 500 euros.