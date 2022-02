Así afecta el salario mínimo a algunos subsidios y ayudas para parados

En los próximos días, el salario mínimo interprofesional (SMI) llegará hasta los 1.000 euros. Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras haber llegado a un acuerdo con los sindicatos. Un incremento de 36 euros del que se ha apartado la CEOE, como ya hiciera por cierto en la subida del pasado mes de septiembre. "El Gobierno y los agentes sociales que hoy firman este acuerdo cumplen con su país. Subir el SMI ha sido muy positivo para nuestro país y muy positivo para nuestra economía", destacó Díaz quien no dudó, además, en decir que el salario mínimo es "la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral".

Actualmente, el salario mínimo en España está fijado en 965 euros en 14 pagas. Recordemos que el SMI es el salario más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, de manera que realmente su subida solo repercute a aquellos que reciben unos ingresos por debajo de lo estipulado, con indiferencia de si se tiene derecho a pagas extras o están prorrateadas. Eso sí, este punto tiene una serie de 'peros' que conviene revisar.

Y es que, por ejemplo, un empleado que tenga un salario base por debajo de los 965 euros, no implica que vaya a experimentar una subida cuando se apruebe. Habrá que tener en cuenta todos los conceptos que se incluyen en la nómina, aquellos en particular que no entran dentro de ese salario base y que son considerados como complementos extrasalariales que, por otro lado, se pactan igualmente en el contrato, y pueden incrementar los ingresos a final de mes.

Límite de rentas

Eso sí, el incremento a 1.000 euros no solo incidirá en la nómina de los trabajadores que cobran el SMI. También repercutirá en determinados subsidios para desempleados del SEPE. En la práctica supondrá abrir en cierto modo, el abanico a más personas para poder acceder a estas ayudas.

¿El motivo? Que tanto el subsidio para mayores de 45 años con cargas familiares, como el subsidio para mayores de 52 años o el subsidio extraordinario por desempleo tienen un requisito que dice lo siguiente: "carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo".

Es decir, el 75% del SMI supone que hoy en día el límite de rentas para cobrar esta ayuda es de 723,75 euros. Todos aquellos que tengan unos ingresos superiores, no podrán acceder a este subsidio. Al subirse a los 1.000 euros, el límite quedaría en 750 euros.