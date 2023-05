Jueces y fiscales ven con buenos ojos la propuesta de Justicia para evitar la huelga

Todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se han mostrado este jueves a favor de la última propuesta del Gobierno para evitar su huelga indefinida, a falta de algunos "matices" que concretarán en una reunión esta tarde. Tras más de tres horas reunidos con representantes de Justicia y Hacienda y a falta de continuar con la negociación, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales se muestran proclives a respaldar la última oferta del Ejecutivo, que consiste en un aumento total de 46,7 millones de euros (una subida de 450 euros brutos al mes) y otras mejoras laborales.

Sólo la APM, de tendencia conservadora, ha discrepado de las otras asociaciones y ha pedido no "echar las campanas al vuelo ni muchísimo menos" dado que, en palabras de su portavoz Juan José Carbonero, "en algunas cuestiones las posiciones están todavía alejadas". "No es por aguar fiestas", ha señalado ante los medios Carbonero, quien ve lejano el acuerdo -"yo creo que esta tarde no se va a firmar"- al estar pendientes "muchas otras cosas", si bien ha afirmado que la APM no está ni "en el escenario de la ruptura, ni muchísimo menos en el de una huelga".

Desde la Asociación de Fiscales (AF), también mayoritaria en la carrera fiscal y conservadora, sí han mostrado su voluntad de que "haya un acuerdo final" esta tarde, aunque han precisado que todavía "hay puntos por acabar de concretar y pulir", según su presidenta, Cristina Dexeus. Más claro ha sido José Ignacio Martínez, portavoz en la negociación de la Asociación Judicial Francisco De Vitoria, que ha anunciado que, "en un acto de responsabilidad con el ciudadano", han llegado a un acuerdo y han aceptado la oferta del Ministerio de Justicia, aunque ha dejado claro que no es la que ellos querían.

Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales -Juezas y Jueces para la Democracia (JJD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, que ya habían anunciado que apoyaban la propuesta del Gobierno y que no estaban en el escenario de la huelga, han mostrado su satisfacción por el acuerdo. Tras avanzar "que hay una sobrada mayoría para que se llegue a un acuerdo", la presidenta de la UPF, Inés Herreros, se ha mostrado "muy satisfecha" y ha querido dar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía.

También desde JJpD Edmundo Rodríguez ha ensalzado la "capacidad de negociación y de diálogo", aunque ha advertido de que "siguen abiertas muchas materias" para paliar la "carga de trabajo" de las carreras judicial y fiscal. A falta de conocer la decisión final de la APM, las posiciones mostradas en la reunión alejan el escenario de huelga indefinida previsto para el próximo lunes por parte de las asociaciones Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La APM, que ayer mismo consideró "inasumible" la última propuesta del Gobierno, dejó en suspenso el paro.

Acuerdo para desconvocar la huelga

Finalmente, tras la reunión de esta tarde, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán el próximo martes un acuerdo con el Gobierno que incluye una subida salarial de unos 450 euros brutos mensuales y otras mejoras laborales, lo que supone la desconvocatoria de la huelga indefinida a partir del próximo lunes.