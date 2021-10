Asociaciones de militares cargan contra Robles por rechazar el alza de salarios 

No habrá aumento de sueldo. Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han mostrado este viernes su indignación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, por decir que sus salarios no podrán ser aumentados en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La ministra reconoció este jueves en una entrevista en TVE que las retribuciones de los militares no subirán en el próximo ejercicio más allá del 2 por ciento aprobado por el Gobierno para todos los funcionarios. "Lo que tenemos que hacer es que estos presupuestos nos ayuden a salir de la crisis porque cuando salgamos será más fácil el incremento", argumentó.

Por su parte, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, responsable de la política de personal, compareció en el Congreso para dar cuenta de los Presupuestos para 2022 y defendió las mejoras retributivas que se aplicaron ya en el año 2021, que sin embargo no cumplen con las expectativas de las asociaciones militares y las califican de "míseras".

AUME, ATME y ASFASPRO se manifestaron hace una semana frente al Congreso para pedir unos sueldos "dignos" para los miembros de las Fuerzas Armadas, que denuncian que están muy lejos de las nóminas de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y enviaron cartas a los grupos parlamentarios para que incluyan en los Presupuestos para el próximo año una primera subida de 160 euros para todos los militares. Esta reivindicación fue trasladada este jueves a los altos cargos del Ministerio por todos los portavoces de la oposición y las asociaciones han manifestado su "indignación" ante la negativa de la ministra y han adelantado que se plantean nuevas iniciativas "de presión".

Además, denuncian que Robles "no quiere" reunirse con ellos y recuerdan que forma parte de un Gobierno que se considera "garante del diálogo social". Acusan al Ministerio de Defensa de "mirar para otro lado" ante sus reivindicaciones y cuestionan su "calidad democrática".

"Nos debe la popularidad"

Los militares lamentan que se recurra a ellos para hacer frente a todas las crisis surgidas durante los últimos meses -pandemia, borrasca o erupción volcánica- pero solo reciban a cambio "aplausos y buenas palabras". "Utiliza a los militares como carne de cañón gratuita y barata, muy mal pagada, para solucionar una tras otra todas las crisis que últimamente se vienen sucediendo", denuncian.

Y avisan de que la buena percepción que los ciudadanos tienen de la ministra Robles, según las encuestas, se debe a la actuación de los militares. "Un personal al que debe la popularidad de las encuestas pero al que se niega a retribuir como se merece", censuran.