Asufin exige al Gobierno regular por ley la exclusión financiera a la tercera edad. 

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) insta al Gobierno a "tomar la iniciativa legislativa" en la problemática sobre la exclusión financiera de los mayores para que las medidas propuestas por la banca no sean "mero voluntarismo". En un comunicado difundido este jueves, Asufin valora el protocolo elaborado por la banca en este sentido, pero reclamó una "escalada en el grado de iniciativa" por parte de la Administración. "Los esfuerzos hechos durante la pandemia para facilitar la atención del colectivo de mayores, con ampliación y reserva horaria, podrían replicarse a partir de ahora", asegura Asufin. Esta agrupación aboga también por la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica personal, pensado para la resolución de dudas tecnológicas, en horario en que las oficinas estén cerradas.

La petición se realiza mientras el pleno del Senado debate si incluir la exclusión financiera a las personas mayores por la brecha digital en la ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El PP ha presentado una enmienda a la ley en referencia a este problema, pidiendo que se incluya en la norma la garantía de que las entidades bancarias seguirán disponiendo de atención presencial para los mayores y otras personas vulnerables.

El informe de la ponencia ha sido aprobado este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado con la abstención de Esquerra Republicana, sin incluir modificaciones en el texto y las 128 enmiendas parciales presentadas por los grupos no se han votado y se mantendrán 'vivas' hasta el Pleno. Fuentes del PSOE han indicado a Europa Press que es un asunto sobre el que están "a favor", aunque no han adelantado su posición sobre la enmienda de los 'populares'. El interés por abordar el problema de la exclusión financiera también ha quedado patente en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, donde la senadora del PSOE Aurelia Sánchez, ha asegurado que su grupo tiene "presente las situaciones de exclusión financiera" que se "personalizaron" estos días con "el lamento del pensionista Carlos San Juan" que ha recogido más de 600.000 firmas en Change.org para pedir un mejor trato en las entidades bancarias para los mayores.

La senadora socialista ha destacado que la propia vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, "tuvo la oportunidad de escucharle directamente y comprometerse a mediar y buscar soluciones para un trato personalizado a los mayores, que se sientan bien tratados". Aurelia Sánchez ha agradecido la "predisposición" de los grupos parlamentarios y sus "valiosas" aportaciones a través de las enmiendas presentadas aunque ha precisado que necesitan "tiempo para valorarlas y consensuarlas". Sin embargo, la senadora del PP Paloma Inés Sanz ha lamentado que no se haya podido introducir ya este jueves en el texto de la ponencia sus enmiendas, para que, entre otras cosas, se incluya en esta norma la garantía de que las entidades bancarias seguirán disponiendo de atención presencial para las personas mayores.

En el texto de la enmienda del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, se pide que el servicio financiero bancario tenga la consideración de servicio básico y universal, garantizando la atención presencial en los servicios financieros bancarios a los consumidores vulnerables que lo demanden, sin discriminación motivada por brecha digital. Asimismo, solicitan que Correos y las entidades financieras bancarias, mediante convenios entre ambas, facilitaran que las últimas presten sus servicios financieros a través de las oficinas de correos o Unidades Móviles Financieras para dar cobertura suficiente en el medio rural donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.

"Garantizar los servicios financieros a personas mayores, entendemos que no tiene demora", ha enfatizado la senadora del grupo popular, al tiempo que ha criticado que "debido a la premura del tiempo" -ya que esta ley ha venido por el procedimiento de urgencia- se les ha "hurtado el debate parlamentario en el Senado". Precisamente, desde Esquerra Republicana se han abstenido en la votación del informe de la ponencia no porque no estén de acuerdo con la ley sino por las prisas, por "el trabajo corre corre que te pillo", tal y como ha aclarado el senador Josep Rufà.