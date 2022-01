Asufin reclama a la banca no excluir a clientes de más edad en la digitalización. 

Asufin exige a las entidades financieras que cumplan con el carácter esencial de los servicios bancarios y den a los usuarios un trato personal y adecuado, en función de sus necesidades, especialmente a aquellos de mayor edad que pueden quedarse atrás con la aceleración de la digitalización y los movimientos de concentración del sector.

Así lo ha reclamado este lunes en un comunicado -que recoge Europa Press- en el que la asociación de usuarios financieros apoya públicamente la campaña iniciada en la plataforma Change.org por Carlos San Juan, un ciudadano de 78 años que ha conseguido más de 180.000 firmas en la citada plataforma con el fin de que no eliminen la atención presencial en los bancos.

Según datos de Asufin, solo un 2,7% de la población mayor de 65 años ha usado los servicios de las fintech, frente a casi el 30% que se registra en los tramos de edad de la población más joven, lo que refleja "una auténtica brecha digital que debe ser atendida" para evitar una transición tecnológica que excluya a parte de la población.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, defiende "una digitalización de las finanzas a dos velocidades que no genere exclusión financiera". "Ya empieza a ser tarde para aplicar medidas decididas que actúen contra la brecha digital y generacional que vivimos en el sector financiero. Hemos pedido al Gobierno medidas concretas como el refuerzo de la atención en ventanilla del colectivo de usuarios mayores y la prohibición del cobro de comisión por ingreso en ventanilla. Pero exigimos una reflexión general a todos, entidades y reguladores para que actúen decididamente y, como sociedad, no dejemos a nadie atrás", ha resaltado la presidenta de Asufin.