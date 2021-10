Asufin señala que la sentencia sobre las plusvalías impide el derecho a reclamar.

Asufin afirma que la situación inicial de no retroactividad en las 'cláusulas suelo' se vuelve a repetir con la nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías, al no permitir el "legítimo derecho" de los afectados a reclamar este impuesto. "Una vez más y, en este caso protegiendo las arcas municipales, eso sí, a costa del legítimo derecho del contribuyente a su justa reparación, el Constitucional dicta una sentencia inadmisible", señala en un comunicado.

Así, explica que la sentencia, por una parte, "deja claro que no se pueden reclamar las resoluciones en los tribunales que hayan sido firmes", cuestión esta que la asociación "no rebatirá" por ser cosa juzgada. "Pero lo extiende de manera injustificada a resoluciones administrativas considerándolas consolidadas, liquidaciones, provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia y a autoliquidaciones, cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha", afirma Asufin.

De este modo, la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha manifestado su "sorpresa, indignación y frustración" al "comprobar" que los tribunales españoles "cometen una y otra vez el mismo error". Se refiere así a la sentencia sobre las 'cláusulas suelo' del Tribunal Supremo en la que se introdujo una "inadmisible no retroactividad". "Tuvieron que venir desde Europa a decirnos todo lo contrario", añade.

Para la asociación, el objetivo de la sentencia del Constitucional sobre las plusvalías está "claro": "Evitar la avalancha de reclamaciones justas de personas que han pagado una plusvalía siguiendo una metodología de cálculo errónea que no sabían que era reclamable y que ahora el Tribunal Constitucional pretende cerrarles todas las puertas". Así, la asociación ha indicado que "luchará y peleará", ya que a un consumidor "que no conoce sus posibilidades de reclamación no se le puede vetar ese derecho a posteriori en aras de salvar un sistema económico".