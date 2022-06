ATA vuelve a arremeter contra el plan de Escrivá y alarga a 2024 la recuperación

Todo saltó por los aires en la víspera del Jueves Santo, y dos meses después el cisma que montó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá sigue sin solución. Todo empezó cuando La Información reveló en exclusiva que el Ministerio estaba manteniendo conversaciones bilaterales con las asociaciones vinculadas a los sindicatos, UATAE (CCOO) y UPTA (UGT), sin contar con ATA, asociada a la patronal CEOE. Sobre la mesa, un esquema para subir la cuota máxima de los autónomos. Hoy desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos todavía se alerta de que no se permitirá "un hachazo en el peor momento" y alertan de que no se podrá salir de la crisis hasta al menos 2024.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, alertó este miércoles de que la recuperación plena de la actividad de la mayoría de autónomos tardará en llegar al menos dos años y avisó al Gobierno de que no van a permitir desde su organización "un hachazo en el peor momento", en referencia a la reforma del sistema de cotizaciones que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Amor se expresó de este modo durante su intervención en la Asamblea de ATA Extremadura, donde manifestó que van a "trabajar con lealtad institucional para alcanzar un acuerdo", pero indicó que no pueden aceptar que, por ejemplo, a los autónomos que ganan 1.700 euros al mes se les incrementen las cuotas a la Seguridad Social en 1.200 euros anuales de cara a 2023.

“El que no quiera ver eso no tiene ni idea de lo que es un autónomo ni en Extremadura ni en España”, lanzó Amor, quien defendió que una persona que gana 1.700 euros al mes "no es un rico". Eso sí, se mostró de acuerdo con bajar las cotizaciones de los autónomos con menos ingresos, recordando que ATA, junto a CEOE y Cepyme, propuso que la cotización mínima fuera de 205 euros, frente a los 250 de la última propuesta de Seguridad Social. El presidente de ATA resaltó que “lo mismo” que está en contra de que a un trabajador, a un desempleado o a un pensionista se le bajen los ingresos en 1.200 euros, “como comprenderán, no estoy de acuerdo” con que a un autónomo le “quiten 1.200 euros de su casa”.

En su intervención, Amor insistió en que esta subida de cuotas llega "en el peor momento", ya que el colectivo está pagando “prácticamente” un 40% más en los carburantes y afrontando aumentos de los costes energéticos y de las materias primas. Igualmente, remarcó el alza de costes laborales, explicando que cuando sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "afecta muy poco" a las empresas y autónomos "pero hay regiones donde afecta mucho”, como Extremadura, porque "hay muchos trabajadores en el SMI". "Ojalá se pudiera subir más y los empresarios tuvieran capacidad de pagarlo", enfatizó.

Recordó, en este punto, que el SMI ha subido en los últimos años un 36% y denunció que muchas pequeñas empresas prestan servicios a las administraciones públicas, cuyos contratos no se incrementan con las subidas del salario mínimo. "Todo esto lo metes en una coctelera y es una bomba de relojería", aseveró el también vicepresidente de CEOE, quien sostuvo que se han incrementado los costes un 24% para los autónomos.

En paralelo, apuntó que a los españoles se les está "encareciendo" la cesta de la compra, "y la inmensa mayoría de los autónomos vivimos del consumo”. Además, destacó la posible subida de tipos de interés en los próximos meses, lo que puede aumentar el coste de las hipotecas para los ciudadanos, por lo que auguró "un otoño calentito". Por todo ello, el presidente de ATA advirtió de que "los autónomos no lo van a tener fácil", aunque apeló a trasladar al colectivo "fortaleza, ánimo y esperanza", porque igual que se han superado otras dificultades "muy duras", de esto "también vamos a salir".