ATA negocia su adhesión a Foment tras romper su pacto con Pimec en Cataluña

La Asamblea General de ATA - la principal organización de autónomos del país a la espera de que el Gobierno evalúe la representatividad real de cada una de las organizaciones del sector - formalizó el pasado 7 de marzo la ruptura del acuerdo que durante los últimos seis años ha delegado su representación en Cataluña en Pimec, la patronal catalana de los autónomos y la pequeña y mediana empresa que en los últimos años se ha destacado por su apoyo a la deriva nacionalista del Govern.

La relación estaba condenada desde hace meses, en concreto desde que ATA adoptara la decisión de integrarse en la CEOE - un movimiento que fue contestado abiertamente desde Pimec -, pero necesitaba de un paso significativo: la denuncia del acuerdo que asocia a ambas organizaciones desde el 12 de febrero de 2013. Y eso, precisamente, fue lo que votó por abrumadora mayoría la Asamblea General de ATA en su última reunión, activando el mecanismo reglamentario que permitirá romper la relación entre ambas organizaciones el próximo día 10 de mayo.

A partir de ese día, ATA se quedará sin estructura administrativa en Cataluña y por ello la organización ya se ha puesto manos a la obra para determinar el modo en que la que se tiene como principal organización de autónomos del país va a continuar respaldando y dando servicios a los autónomos catalanes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura en conversación con La Información que sobre la mesa hay a día de hoy tres opciones: reactivar la marca ATA Cataluña, cuya actividad está suspendida desde que se rubricara el acuerdo con Pimec en 2013; crear una nueva organización en la comunidad autónoma: o bien integrarse en la patronal catalana Fomento del Trabajo.

Lorenzo Amor confirma que ATA ya ha mantenido los primeros contactos con Fomento del Trabajo para explorar la posible integración de las organizaciones sectoriales catalanas asociadas a ATA en la gran patronal catalana, siguiendo el planteamiento que ha terminado llevando a la organización de autónomos a la estructura de CEOE. Esta solución le garantizaría una plataforma potente de representatividad en un contexto en el que el Gobierno está decidido a medir el peso de cada organización en cada uno de los territorios.

La organización se resiste a asegurar si ésta es o no la opción predilecta. Los otros dos escenarios que se contemplan son, como decíamos, la recuperación de la marca ATA Cataluña, sobre cuya ejecución hay ciertas dudas, o la configuración de una organización de autónomos de nueva creación que se asocie a la marca ATA.

Lorenzo Amor subraya que en el ínterin ATA estatal garantizará todos los servicios y la atención institucional a las organizaciones de Cataluña asociadas a la organización de autónomos.

Pimec tiene sus motivos para rechazar la integración de ATA en CEOE. En un comunicado emitido el pasado mes de enero, la organización apelaba a la pérdida de identidad que supondría la integración de los autónomos en la gran patronal: "Pimec entiende que ATA no se puede permitir perder la identidad, autonomía, independencia y capacidad de acción y, por lo tanto, considera imprescindible que pueda seguir siendo una organización cúpula y no perder esta condición integrándose en la estructura de CEOE. Además, el acuerdo propuesto no responde ni a las necesidades de los autónomos españoles, ni al espíritu y filosofía de ATA y de sus organizaciones territoriales».

La ruptura entre Pimec y ATA, la integración de esta última en CEOE y la nueva legislación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que medirá la representatividad de las organizaciones de autónomos para modular su nivel de interlocución con la Administración auguran un fuerte pulso por la representación de los autónomos en Cataluña. Según publicó Economía Digital, Foment considera que la escisión de ATA-Pimec le puede abrir la puerta a la afiliación de 40.000 autónomos catalanes.