¿Quién te pedirá aumento de sueldo este 2024? Jóvenes y teletrabajadores, primero.

Parece evidente que en 2024 tampoco se producirá la esperada subida salarial que muchos ansían. En primer lugar, porque la incertidumbre económica y el desarrollo de la IA continúan modificando permanentemente las reglas del juego. Pero también porque, tal y como detalla un reciente informe de Infojobs, tan solo un 16% de los empleados tiene previsto solicitar un aumento de sueldo este año. En este sentido, ¿sabes quién será el próximo en pedirte una revisión salarial? Aunque parezca sorprendente, los jóvenes y los teletrabajadores.

Se trata de una tendencia al alza que evidencia varias realidades. Por un lado, que los trabajadores menores de 35 años están marcando la pauta en la negociación salarial. Buscan reconocimiento y compensación justa en un mercado laboral dinámico que en demasiadas ocasiones se ceba con ellos. Frente a la inflación (del 4,66% a cierre de 2023) y el aumento del coste de vida, estos jóvenes profesionales perciben cada vez más los aumentos salariales como una necesidad.

En este sentido, hay dos datos demoledores sobre la falta de recursos económicos que sufre este segmento de la población. Según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, revela que tan solo el 36% de los menores de 35 años eran propietarios de su vivienda principal en 2020. Una cifra realmente alarmante si la comparamos con la de una década atrás, situada en el 69,3%, y que, además, podría haberse agravado en el último año.

El acceso de los jóvenes a una vivienda es un problema de tal magnitud que hasta el Gobierno impulsó el año pasado una ayuda específica para paliar esta situación a través del ICO. El segundo dato tiene que ver con el futuro económico del país: el salario medio de los jóvenes entre 25 y 34 años es tan bajo (1.850 euros brutos, según el INE) que está afectando directamente a la tasa de natalidad en España, situada en mínimos históricos en 2023. En ciudades como Madrid o Barcelona, el problema se fusiona con el de la vivienda (con alquileres inasequibles para muchos jóvenes). Por ello, la población activa no solo mengua, sino que directamente ha envejecido de media cuatro años de golpe.

El teletrabajador exige mejoras salariales

Otro de los perfiles más susceptibles de solicitar un aumento de sueldo en 2024 es el del teletrabajador. Figura necesaria durante la pandemia, a día de hoy ya no goza de tanto interés por parte de las empresas, que siguen empeñadas en volver a la oficina. Sin embargo, incluso en los modelos híbridos de trabajo, lo cierto es que los teletrabajadores sienten que se les debe algo más. Sobre todo, porque a raíz de la aprobación de la Ley del Teletrabajo de 2021, persisten una serie de demandas más allá del salario base. Por ejemplo, que aquellas empresas que oferten teletrabajo incluyan todos los elementos y complementos salariales que establece la ley.

Entre ellos, la provisión de equipo técnico, el pago de los suministros derivados del trabajo a distancia (por ejemplo, internet), así como el material necesario para cumplir con la normativa de riesgos laborales (por ejemplo, una silla ergonómica). El problema es que, en la práctica, muchas veces la empresa no abona o compensa este tipo de elementos o gastos. Y, por ello, lo que suelen reclamar los afectados es que haya un incremento salarial que lo compense. Y, sobre todo, que no se interprete el teletrabajo como un privilegio y, en consecuencia, que no se lo deje fuera de negociaciones salariales en la empresa.