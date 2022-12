La autocaravana de lujo de Rosalía para su tour mundial que cuesta 3 millones

Rosalía está en el top mundial de la música. No es que este sea su año, es que parece que va a ser su década. No para de sacar hit tras hit, su gira de este año ha sido todo un éxito reconocido y aclamado, nos ha regalado grandes temas de verano y, por su puesto, es icono de moda y estilo. Y cuando se alcanza la cima, ya se sabe: cualquier aspecto de la vida corriente pasa a ser objeto de admiración o crítica.

Aunque, bueno, quizás en este caso no estemos hablando de un aspecto de la vida cotidiana de cualquiera. Rosalía enseño hará ya unos días la lujosa autocaravana en la que estaba realizando los traslados de su tour mundial y, la verdad, no se puede comparar a la camper que alquilamos el resto de los mortales para escaparnos el fin de semana a la montaña.

Esta gigantesca motorhome, de lujo, ante todo, está equipada con todo tipo de detalles y comodidades necesarias para que parezca que, más que en una autocaravana, estamos viajando en un hotel de cinco estrellas. Y más vale, ya que este enorme vehículo cuesta la friolera de, nada más y nada menos, 3 millones de dólares.

Tres millones de dólares de autocaravana

Esta motorhome es de la marca Marchi Mobile y, como cuentan en el medio especializado Robb Report, la marca no quiso darles el precio cuando les preguntaron (sí, a todos nos picaba la curiosidad). Sin embargo, en este propio medio afirman que el coste de la autocaravana se había registrado en los 3 millones de dólares.

Este modelo es un Elemment Palazzo Superior, como describieron en 20 Minutos, y, aunque puede que no sea exactamente el mismo tipo de vehículo en el que Rosalía aparece en su vídeo de TikTok, le está muy cerca. En concreto, la Palazzo Superior se define como "una mansión con ruedas" y tiene un total de 12 metros de longitud. Casi nada.

Más grande que un piso de 68 metros cuadrados

La superficie habitable es de 68 metros cuadrados (en efecto, es más grande que muchos apartamentos) y destaca un baño con estética spa y un gran dormitorio principal. En el modelo que se puede consultar en internet (imaginamos que Rosalía habrá alquilado está motorhome y que la opción que le habrán prestado será diferente a la que hemos podido cotillear online), hay hasta una pequeña azotea o mirador en la parte superior del techo.

La estructura de esta Marchi está montada sobre una estructura de Volvo con más 600 CV de potencia, ya que para mover semejante casa rodante hace falta motor, así que no queremos ni imaginarnos cuánto combustible puede llegar a consumir esta autocaravana.

Obviamente, no le faltan una cocina totalmente equipada, camas para el resto del equipo (que, desde luego, no parcen tan cómodas como la del dormitorio principal, aunque seguramente lo serán) y espacio para sentarse, comer, reunirse... ¡Ah! Y, obviamente, tiene dos pisos de altura. No en vano, este modelo de Marchi se usa, en algunas ocasiones, incluso como discoteca o night club, según Robb Report.