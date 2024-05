El automóvil ya trabaja con el Gobierno en las nuevas ayudas para comprar eléctricos

Han transcurrido casi tres meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechase la clausura del foro celebrado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para mostrar su voluntad de revisar el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables (Plan Moves III) "en las próximas semanas" con el sector. Si bien la reunión no se ha producido al uso, los fabricantes ya trabajan con los ministerios correspondientes para darle forma y continuidad a las ayudas que caducan el próximo 31 de julio.

Fuentes cercanas a la patronal trasladan a La Información que su equipo ya colabora asiduamente con la cartera de Industria para encontrar una alternativa o una mera renovación al vigente programa de ayudas en aras de incentivar la movilidad eléctrica. Además del ministerio que dirige Jordi Hereu, los fabricantes ya han presentado su propuesta fiscal a los departamentos de Hacienda y Transición Ecológica. El 'feedback' del Gobierno a la renovación de las ayudas es positivo, pero el automóvil busca ir más allá y reformar el Moves actual para traducir su sólido presupuesto (1.200 millones de euros) en un verdadero impulso a las ventas de coches electrificados.

La visión del modelo fiscal que ha reiterado en numerosas ocasiones la asociación mayoritaria de la industria española de fabricantes de vehículos no pasa por elevar la cuantía de las subvenciones, sino por que el consumidor pueda recibirlas en el momento que adquiere el coche. Asimismo, desde Anfac abogan por simplificar el proceso y corregir los retrasos y las listas de espera para acceder a las ayudas que han derivado del programa actual.

Para el sector, esta reforma es una palanca indispensable para impulsar las ventas del coche llamado a liderar la descarbonización de las carreteras. Los últimos datos de abril elaborados por Ideauto para la patronal ponen en relieve que las ventas de turismos electrificados -eléctricos puros e híbridos enchufables- siguen creciendo (un 8% interanual), pero no al ritmo suficiente para ampliar su peso en el mercado general, donde su cuota sigue estancada en el 10%.

La reivindicación no viene sólo desde el lado de los fabricantes, el resto de actores que componen la cadena como los concesionarios, representados por Faconauto, también demandan políticas adecuadas para cumplir con los exigentes objetivos de descarbonización que clama Bruselas. Por su parte, el sector de la distribución, con Ganvam como portavoz, también urge la necesidad de incorporar medidas aceleradoras para impulsar las ventas.

Futuro incierto para las ayudas a vehículos pesados

Otra de las máximas preocupaciones que expresa la industria es la que concierne a la renovación de vehículos pesados. Los fabricantes reclaman una alternativa al plan de ayudas para la transformación de flotas de camiones y autobuses denominado 'Moves Mitma' que prescribió el pasado 30 de abril y hasta la fecha no se vislumbra un sustituto. El futuro de este plan, que abrigaba el ministerio de Transportes, parece más incierto que el del mencionado, en el que el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos.

Así se escenificó en el último foro que inauguró Anfac para abordar la situación del vehículo pesado y el autobús en España. "De poco vale que la oferta esté disponible si la demanda no ayuda. Sin las ayudas, perdemos la herramienta más eficaz para conseguir competir con los fabricantes extranjeros. Es muy importante que se renueve cuanto antes con una dotación suficiente e incorporando una serie de mejoras y necesitamos plasmarlo ya, no podemos dejarlo desierto porque el resto de países no nos van a esperar. Una vez aprobados los objetivos, no podemos dejar a nuestros transportistas descolocados y en una posición no competitiva", esgrimió el director general de la asociación, José López Tafall, ante la presencia del ministro Hereu.

En el mismo escenario, el titular de Industria recogió el guante y abrió la puerta a diseñar una alternativa a este programa de ayudas, pero recordó que se trata de una "ecuación muy difícil", puesto que no supone "sólo cumplir los objetivos climáticos" fijados desde Bruselas, sino añadirles otra variables que pasan por "no perder competitividad y refortalecer nuestra industria".