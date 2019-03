Valerio rectifica: las madres autónomas tendrán tarifa plana sin cesar la actividad

Las madres autónomas podrán acogerse a la tarifa plana tras su reincorporación de la baja por maternidad sin necesidad de cesar previamente en su actividad. Así lo confirman a La Información fuentes del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El Ministerio de Trabajo rectifica con esta decisión un criterio previo que había provocado un aluvión de quejas de las afectadas por los escollos con los que se encontraban en las oficinas de la Seguridad Social para acceder a la reducción de la cuota.

La Seguridad Social está "a punto" de emitir un criterio uniforme para que se pueda aclarar la problemática, añaden las mismas fuentes de Trabajo. De esta forma, además, las madres autónomas podrán acogerse a la tarifa plana de 60 euros durante 12 meses. La norma tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2019, por lo que las beneficiarias de esta bonificación podrán reclamarla con esa fecha.

"Los servicios jurídicos de la Seguridad Social han considerado que la mejor opción es no modificar ninguna norma con rango de ley y elaborar un criterio para que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) pueda incorporar esta bonificación para las mujeres autónomas que se reincorporan tras el permiso de maternidad sin haber causado cese de actividad", aclaran las fuentes consultadas.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social distribuirá de forma inmediata la orden oportuna a las distintas oficinas para su aplicación instantánea.

Un compromiso con los autónomos

Que las madres autónomas pudieran tener acceso a la tarifa plana fue un compromiso que firmó la ministra Valerio con los sindicatos el pasado mes de diciembre. Se vendió a bombo y platillo para facilitar su reincorporación tras la baja de maternidad y se explicó iban a poder beneficiarse de una tarifa plana sin necesidad de cesar previamente en su actividad. Pero la ministra de Trabajo no lo dejó por escrito y, por tanto, los funcionarios de las oficinas de la Seguridad Social comenzaron a no aplicar el criterio que ahora se va a solucionar.

"Las autónomas, como el resto de trabajadoras, no cesan su actividad, sino que se van de baja por maternidad", explican desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). El término "cese" implica el cierre de la empresa, lo que deja dos opciones: "Tienen que elegir entre darse de baja y recibir su prestación (la cuota está bonificada al 100% durante la duración del permiso) o la tarifa plana durante un año; o bien, si han disfrutado de la baja, han de cerrar y después volver a abrir para poder acogerse a la tarifa plana", indican desde la organización. Recuerdan, además, que el cese implica el despido de los trabajadores a cargo –en caso de tenerlos– pues no pueden seguir trabajando si el autónomo no está dado de alta.

La problemática era real y había criterios dispares. "Esta descoordinación está generando inseguridad entre las autónomas", afirmaban desde ATA. Tras la publicación en estas páginas de la situación de incertidumbre que se estaba viviendo en las oficinas de la Seguridad Social, el Gobierno ha girado y, finalmente, cumplirá con su compromiso.