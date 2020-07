El 70,3% de los autónomos cerraría o reduciría su tamaño si hay otro encierro

El 70,3% de los autónomos tendría que proceder al cierre de su negocio o reducir el tamaño de su empresa si se produjese un nuevo confinamiento por la pandemia del Covid-19, si bien un 60,2% ha visto ya reducida su facturación en un 60% o más, por lo que un 30,2% cree ya que tendrá que reducir su plantilla y un 9,3% que va a tener que cerrar.

Así se desprende del cuarto barómetro realizado y presentado este martes por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha indicado que el estudio refleja que los autónomos no aguantarían un segundo confinamiento en el 70,3% de los casos, ya que significaría el cierre definitivo de su negocio (16,9%), que es posible que significara el cierre definitivo (38,2%) o que al menos tendría que reducir el tamaño de su empresa para poder continuar (15,7%).

El análisis, extraído de una encuesta realizada entre el 14 y el 18 de julio con 1.987 respuestas válidas, refleja que el 79% de los autónomos asegura que la facturación de su negocio se ha visto reducida respecto a la del año pasado, frente a un 13,7% que asegura que se ha mantenido igual y un 4,5% que la ha aumentado.

Entre los que han visto reducida su facturación, un 11,1% señala que no está ingresando nada y el 60,2% la ha visto recortada en un 60% o más en relación con el año pasado, mientras que entre los que afirman que ha aumentado su facturación, para el 70,2% el alza es de entre un 10% y un 30% y un 17% señala que se ha elevado en más de un 60%. Respecto a la morosidad, uno de los principales problemas de los autónomos, casi el 60% afirma no sufrirla, frente a un 33,7% que sí, por parte de entidades públicas (5%), entidades privadas (19,1%) o ambas (9,6%).

De cara a las previsiones, el 86,3% de los autónomos encuestados cree que su facturación disminuirá este año, un 7% que se mantendrá igual y un 2% que aumentará. Del 86,6% que augura caída, un 50,9% cree que la merma ser superior al 60% y de los que creen que crecerá uno de cada tres cree que lo hará en un 30% un 63,2% entre un 30% y algo menos de un 20%.

El barómetro también muestra que el 65,9% de autónomos opina que la economía se recuperará dentro de más de un año, y de ellos un 40% que a partir del verano que viene, dentro de 13 a 24 meses. Los más optimistas (3,1%) confían en que se produzca en menos de seis meses. Sobre el mantenimiento de plantilla, un 51,1% cree que se mantendrá igual, un 30,2% que disminuirá y solo un 1,5% que aumentará, frente a un 17,3% que no sabe qué va a suceder con sus trabajadores.

De igual forma, sobre el negocio en sí el 90,1% cree que seguirá con su actividad antes de que llegue Navidad, aunque de ellos la mitad no sabe si podrá ir mucho más allá, al tiempo que uno de cada diez cree que va a tener que cerrar.

Respecto a las medidas para paliar la bajada de facturación, el 44,7% de autónomos no es actualmente beneficiario de la prestación por cese de actividad extraordinario, frente al 39,7% que tiene exoneradas las cuotas y el 6,3% que continúa percibiendo la prestación.

Otra de las posibles soluciones para obtener liquidez en los autónomos es la solicitud de financiación, generalmente créditos y específicamente ICO. El 24,3% de los autónomos encuestados ha solicitado financiación a su entidad bancaria y ésta lo ha concedido sin problemas. Sin embargo, un 16,7% la ha pedido y se la han denegado y un tercio asegura que no la ha necesitado. Así, el 30% ha obtenido ya financiación y casi el 19% (6% está esperando y un 12,9% lo va a hacer) está pendiente de respuesta.

Sobre las medidas tomadas por los autónomos empleadores con sus trabajadores, el 53,2% ha realizado un ERTE al 100% de su plantilla; el 3,5% al 50% de la misma; un 2,4% ha reducido la jornada laboral de los empleados acogiéndose a un ERTE; un 18,3% ha tenido que despedir y un 19,7% ha mantenido intacta su plantilla.

De los autónomos que han tenido que utilizar la figura del ERTE en alguna de sus modalidades (59,1%), casi la mitad asegura que han recuperado a toda su plantilla (48,2%) y el 23,9% al menos a alguno de sus integrantes de la plantilla. El 1,8% lo hará en los próximos días, un 13,1% aun no sabe si podrá económicamente dar de alta a alguno de sus trabajadores y el 12,6% no ha reincorporado a ningún miembro de la plantilla. A su vez, el 32,9% de los autónomos apunta que podrá mantener a todos sus empleados tras los seis meses de incorporación del primer trabajador, mientras que el 25,7% no cree que pueda hacerlo y un 24% cree que solo a alguno, pero no a todos.

En lo que respecta a la valoración de las medidas del Gobierno para frenar la crisis, de media los autónomos suspenden dichas acciones con una nota media de 3,81 puntos. El 61% de los trabajadores por cuenta propia le dan 4 o menos puntos, un 13,6% un 5 y el 25,4% aprueban las medidas.

Concretamente sobre medidas los autónomos siguen priorizando la reducción de trabas administrativas como la principal herramienta a implantar, considera muy necesario (una valoración del 4,52% sobre 5) que existan ayudas para el fomento del reemprendimiento y con un 4,29 han colocado en tercera posición la necesidad de dar a conocer con campañas de publicidad específicas el fomento del consumo en comercios de proximidad. Aunque también es muy necesaria, la herramienta que menos urgente consideran los autónomos (un 3,54 sobre 5) es la necesidad de invertir en planes de internacionalización